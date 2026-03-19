H-2 Lebaran 2026, Stasiun Kereta Api (KA) Gambir, Jakarta Pusat tak hanya dipadati oleh lalu-lalang pemudik yang ingin berlibur ke kampung halaman, namun juga diisi para porter. Para pengangkut barang yang biasa bertugas di stasiun itu tampak hilir mudik mencari peruntungan.

Kundori, salah satu porter membeberkan, sebenarnya mereka diizinkan bekerja sejak pukul 08.00 WIB, namun dirinya memilih agak siang karena bisa mengejar banyak pendapatan di sore hari.

"Saya ngambilnya hari ini agak siangan dari jam 10.00 WIB, walaupun memang ramainya (penumpang) saat pagi hari. Tapi sore ke malam juga lebih ramai, jadi aman," kata Kundori kepada inilah.com saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

Ia mengatakan bagi penumpang yang ingin mendapat layanan porter dapat memesan melalui aplikasi. Namun, dirinya lebih senang bila pemudik menunjuk langsung di tempat. Karena pendapatan yang dihasilkan tak terpotong oleh beban biaya aplikasi.

"Kalau (pesan) dari aplikasi penumpang bayar Rp38 ribu, tapi dipotong Rp8.000 dipotong buat aplikasi. Mungkin mereka (pemudik) enggak tau kalau Rp8.000 dipotong, jadi kami enggak full terima Rp38 ribu itu. Makanya enakan langsung, manual gitu ketemu penumpang," jelasnya.

Tak hanya itu, ia mengaku sejak h-6 jelang Lebaran kemarin masih sepi penumpang, sehingga menjelang beberapa hari menuju Lebaran ia manfaatkan untuk mencari rezeki. Karena pendapatannya pun tokcer.

"Iya jadi ladang rezeki banget sih, karena pas h-6 jelang lebaran tuh sepi dan baru ramainya sekarang-sekarang ini. Bahkan per harinya pendapatan saya bisa tembus Rp500 ribu, kalau hari biasa Rp200 ribu saja tuh enggak sampai," ucap dia sambil terkekeh.

Ia menyampaikan per orang saja, bisa memberinya upah paling sedikit Rp50 ribu, bahkan beberapa di antara mereka tak sungkan memberikan tips lebih atau Kundori menyebutnya sebagai 'Tunjangan Hari Raya/THR'.