Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, terpantau padat H-2 Lebaran 2026 pada Kamis siang (19/03/2026). Ribuan calon penumpang dengan berbagai tujuan mulai memadati stasiun sejak pagi hari.

Di antara pemudik itu, Adang (37), mengaku tak sabar ingin sampai di rumahnya yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Ia mengaku rindu masakan rumah hingga motor tua bapaknya.

“Yang paling kangen itu masakan rumah. Masakan ibu itu enggak ada tandingannya lah di Jakarta sudah nemu yang begitu,” katanya saat berbincang dengan Inilah.com sambal menunggu jadwal keberangkatan kereta di Stasiun Pasar Senen.

kata Adan, setiap Lebaran, dapur rumahnya selalu ramai dengan aktivitas memasak. Aroma opor ayam dan masakan khas kampung menjadi momen yang selalu ia tunggu setiap tahun.

“Di Jakarta bisa beli apa saja, tapi rasanya beda. Engga ada yang bisa ganti masakan ibu,” kata Adang.

Motor Tua Bapak Penyimpan Sejuta Kenangan

Selain masakan ibu, Adang juga merindukan kebiasaan sederhana yang dulu sering ia lakukan bersama sang ayah, yakni menghabiskan waktu berdua dengan motor.

“Dulu sering ikut bapak naik motor. Jalannya sepi, keliling. Itu yang kadang kepikiran terus,” ucapnya.

Kenangan tersebut, menurut Adang, menjadi alasan kuat baginya untuk tetap pulang kampung meski harus menyisihkan penghasilan sedikit demi sedikit.

“Hal-hal kecil seperti itu yang bikin kangen. Bukan cuma Lebarannya saja,” tuturnya.

Puncak Arus Mudik

Adapun, lonjakan penumpang kereta api jarak jauh di wilayah Daop 1 Jakarta mulai terlihat jelas menjelang Lebaran 2026.

Pada Kamis (19/3/2026), jumlah penumpang yang berangkat tercatat sebanyak 52.330 orang, sedangkan penumpang yang tiba mencapai 27.741 orang.

"Pada data dinamis atau bisa berubah volume keberangkatan Daop 1 52.330 sementara volume kedatangan 27.741," kata Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, Kamis.

Merujuk data PT KAI, Stasiun Pasar Senen menjadi lokasi keberangkatan paling padat dengan 18.852 penumpang. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan Stasiun Gambir yang mencatat 16.845 penumpang.

Di luar dua stasiun utama itu, aktivitas penumpang juga terlihat di sejumlah stasiun lain seperti Bekasi, Cikarang, Jatinegara, hingga Karawang, meski volumenya tidak sebesar Pasar Senen dan Gambir.

Secara total, selama masa Angkutan Lebaran yang berlangsung sejak 11 Maret hingga 1 April 2026, PT KAI menyiapkan lebih dari 1 juta kursi untuk perjalanan kereta api jarak jauh.