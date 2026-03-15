Aktivitas mudik mulai terasa di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, menjelang Lebaran 2026. Sejumlah calon penumpang kereta api jarak jauh terlihat memadati area stasiun dengan membawa berbagai barang bawaan, mulai dari koper, tas besar, hingga kardus berisi oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman.

Di antara para pemudik tersebut, Rizky (32) menjadi salah satu penumpang yang memanfaatkan kereta api untuk pulang kampung. Ia mengaku sudah menyiapkan perjalanan mudiknya sejak jauh-jauh hari bersama sang istri. Ia akan mudik ke Semarang, Jawa Tengah.

Rizky mengatakan tiket keberangkatan yang ia beli masih relatif terjangkau karena dibeli lebih awal. Namun kondisi berbeda terjadi saat ia membeli tiket untuk perjalanan kembali ke Jakarta.

“Kalau berangkat sih masih dapat harga yang lumayan murah karena belinya dari jauh-jauh hari. Tapi tiket pulangnya malah agak mahal karena belinya telat,” kata Rizky saat ditemui di Stasiun Gambir, Minggu (15/3/2026).

Lebih Mahal

Ia menjelaskan rencana kepulangannya ke Jakarta memang belum ditentukan sejak awal, sehingga tiket perjalanan balik baru dibeli ketika waktu mudik sudah semakin dekat. Hal itu membuat pilihan harga tiket yang tersedia menjadi lebih mahal dibandingkan saat membeli tiket berangkat.

Rizky dan istrinya memilih menggunakan kereta api karena dinilai lebih nyaman untuk perjalanan jarak jauh, terutama saat musim mudik yang biasanya dipadati kendaraan pribadi di jalan raya.

Selain itu, ia mengaku juga selalu menggunakan kereta api setiap melakukan perjalanan pulang kampung.

“Kalau naik kereta kan lebih pasti waktunya, jadi nggak terlalu capek di jalan. Saya juga mudiknya cuma berdua sama istri,” ujarnya.

Meski harus mengeluarkan biaya lebih untuk tiket perjalanan kembali, Rizky mengaku tetap senang bisa pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga saat Lebaran.

"Iya nggak apa-apa, kan juga ini pulang enggak sering. Jadi ya tergantung kita aja save, ngitung uangnya gimana gitu," ucapnya.

Ia pun mengingatkan calon pemudik lain agar merencanakan perjalanan dengan lebih matang, termasuk membeli tiket pulang sejak jauh hari agar tidak kehabisan atau harus membayar lebih mahal.