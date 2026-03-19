Ketika sebagian masyarakat sudah memutuskan mudik sejak jauh-jauh hari untuk menikmati momen Lebaran 2026 di kampung halaman, Tania (32) baru sempat memesan tiket pada H-2 Lebaran atau Kamis (19/3/2026).

Awalnya, Tania tak ada rencana untuk pulang kampung ke Palembang, Sumatera Selatan, karena budget yang terbatas bila naik pesawat dan ingin rehat di ibu kota saja bersama sang adik.

"Tadinya saya enggak mau pulang, soalnya capek, trus uangnya juga mau dihemat-hematin jadi pengennya ya sudah nanti Lebaran jalan-jalan sama adikku saja yang kuliah di Jakarta, enggak pulang kampung," kata Tania saat ditemui di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis (19/3/2026).

Namun, "panggilan" dari kampung mengubah rencananya. Ibu yang sedang sakit ingin berkumpul dengan anak-anaknya yang sedang di rantau."Tapi belakangan ditelepon sama om, katanya ibuku sakit dan pengen lebaran, terus ngumpul sama anak-anaknya lengkap," lanjutnya.

Sejak merantau ke Jakarta 2023, Tania selalu pulang kampung saat lebaran.

Tania mengatakan ia memilih opsi naik bus walau akan memakan perjalanan berjam-jam, namun karena waktu yang sudah mepet dan tiket yang jauh lebih murah dibanding kapal terbang, ia mempertimbangkan hal ini.

"Yang penting bisa segera nengok keadaan ibuku. Takut juga saya, kalau ini jadi lebaran terakhir bareng beliau kan gimana juga kan," jelasnya.

Pemudik di Terminal Kampung Rambutan sedang menunggu jadwal keberangkatan ke Kampung Halaman (foto:inilahcom/Diana)

Puncak Arus Mudik

Sebagai informasi, Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain mengungkapkan jika hari ini terjadi penurunan jumlah pemudik dari Rabu (18/3/2026) kemarin yang mencapai 5.336 orang.

"Memang untuk puncak mudik Lebaran 2026 itu sudah terjadi kemarin ya, pada H-3 mudik Lebaran 2026 atau tepatnya pada Rabu (18/3). Kemarin itu penumpang berangkat sebanyak 5.336 orang dengan tujuan favorit Surabaya, Malang, Yogyakarta, kemudian Tegal, Pekalongan, Wonosobo, Purwokerto, kemudian Garut, Tasikmalaya, Cianjur, dan Padang dan Palembang," tutur Revi kepada inilah.com saat ditemui di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis (19/3/2026).

Meski menurun, namun dia meyakini jumlah pemudik akan terus berdatangan hingga Kamis (19/3) malam nanti."Diperkirakan hari ini masih cukup tinggi ya, karena kemarin 5.000 penumpang, diperkirakan hari ini 3.000 lebih penumpang (dengan) tujuan favorit yang masih sama ya," lanjutnya.

Menyambut momen Lebaran 2026, ia menyebut pihaknya telah menyiapkan 284 bus reguler dengan Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Apabila nanti terjadi lonjakan penumpang, maka pihaknya sudah menyiapkan bus bantuan.

"Kami menyiapkan bus bantuan bekerja sama dengan perusahaan otobus dengan syarat kita cek dulu kelaikan jalannya, nanti baru kita bisa berangkatkan. Namun pada saat ini kita masih menggunakan bus reguler ya, belum ada bus bantuan," ungkapnya.

Revi menjelaskan bila sejak pagi tadi pukul 05.30-08.00 WIB, situasi di Terminal Kampung Rambutan sudah ramai dengan pemudik tujuan Jawa Barat.

Saat ini penumpang yang berada di terminal akan berangkat menuju Sumatera dan Jawa Barat sampai nanti pukul 12.00 WIB. Sementara itu, pada siang hingga malam hari nanti, akan kembali diberangkatkan penumpang dengan tujuan Jawa Barat.