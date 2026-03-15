Momen Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri selalu dimanfaatkan banyak orang untuk pulang ke kampung halaman. Begitu pula dengan Jailani (41), yang tahun ini kembali mudik ke Kebumen, Jawa Tengah.

Tak sendirian, Jailani berangkat bersama istri dan dua anaknya. Kebetulan, sang istri juga berasal dari daerah yang sama sehingga momen mudik sekaligus menjadi ajang pulang kampung bagi keduanya.

Ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026), Jailani tampak sabar menunggu kereta yang akan membawanya pulang bersama keluarga.

Karena kursi di ruang tunggu sudah penuh oleh pemudik lain, Jailani bersama istri dan kedua anaknya memilih 'ngemper' di lantai tak jauh dari pintu masuk area tunggu.

"Saya asal Muara Baru, memang sengaja mudik hari ini karena mengikuti libur anak sekolah," kata Jailani kepada awak media.

Bagi Jailani, mudik sudah menjadi rutinitas yang selalu diusahakan setiap tahun. Rindu bertemu keluarga di kampung halaman membuat dirinya tetap berusaha pulang meski dengan berbagai keterbatasan.

"Untuk beberapa tahun terakhir sih, alhamdulillah masih bisa pulang, masih bisa mudik. Tapi untuk ke depannya belum tahu, soalnya kan tergantung anak-anak," ujarnya.

Untuk mudik tahun ini, Jailani mengaku tidak menyiapkan banyak hal. Bahkan, ia tidak membawa oleh-oleh khusus dari Jakarta karena khawatir barang bawaannya terlalu banyak.

"Kalau untuk oleh-oleh sih mungkin nanti di sana saja kita belinya biar enggak terlalu repot," katanya.

Saat berburu tiket mudik Lebaran tahun ini, Jailani mengaku tidak menemui kendala berarti. Ia sudah memesan tiket sejak jauh-jauh hari sehingga masih mendapatkan harga normal.

"Kebetulan saya jauh-jauh hari sudah pesan, jadi masih kebagian," katanya.

"Masih di harga normal, KA Ekonomi Rp350 ribu," ucapnya menjelaskan harga tiket kereta yang ia gunakan untuk mudik.

Sayangnya, untuk perjalanan arus balik ke Jakarta, Jailani belum memiliki kepastian. Hingga saat ini, ia mengaku belum mendapatkan tiket kereta untuk kembali setelah Lebaran.

Jailani mengatakan kemungkinan akan mencari alternatif transportasi lain jika tetap tidak mendapatkan tiket kereta.

"Kemungkinan pakai transportasi umum yang lain. Enggak dapat tiket kereta jadi belum ada tiket buat baliknya," kata Jailani.

Ia juga mengaku sudah berusaha mencari tiket yang tersedia, namun belum berhasil mendapatkannya.