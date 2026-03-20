Imam Masjid Jami' Darul Musafirin Terminal Terpadu Pulo Gebang (TTPG), Ahmad Sya'bandi, rela melaksanakan salat Idul Fitri tanpa kehadiran anak dan istri, guna melayani calon pemudik di masjid tersebut.

Pria yang juga Bendahara Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) itu mengaku telah mengabdi sejak 2015 dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan masjid, termasuk menjadi imam shalat.

"Saya lebih memilih tetap bertugas saat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pada Sabtu (21/3), dan melayani calon pemudik yang ingin shalat Idul Fitri, dan memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar," kata Ahmad, Jumat (20/3/2026) malam.

Dia menjelaskan, keputusan untuk tetap berada di lokasi saat hari raya membuatnya kerap tidak melaksanakan shalat bersama anak dan istri yang berada di Banten. Namun, hal tersebut dijalaninya dengan ikhlas sebagai bentuk pengabdian.

Menurut dia, setiap momen Lebaran menjadi waktu yang krusial karena masjid harus tetap menyelenggarakan shalat Idul Fitri maupun Idul Adha, meski jumlah jamaah tidak sebanyak di permukiman penduduk.

Selain menjadi imam, dia juga mengurus proses pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat yang berhak, sehingga kerap menunda waktu berkumpul bersama keluarga.

"Keluarga memang penting, tetapi ini panggilan jiwa saya untuk mengabdi, setelah segala urusan selesai di masjid ini, saya langsung menyusul anak dan istri," ujar imam yang juga pekerja berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta itu.

Ahmad menambahkan, jemaah salat Idul Fitri di masjid tersebut umumnya merupakan calon pemudik yang berangkat pada hari Lebaran, dengan jumlah sekitar 100 orang.