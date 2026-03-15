Matahari menyengat di Stasiun Pasar Senen pada Minggu (15/3/2026), namun Cipto (57) tetap menjalankan profesinya sebagai porter. Di tengah kesibukan penumpang mengurus tiket dan face recognition, Cipto jeli melihat celah untuk menawarkan jasa angkut barang kepada pemudik yang membawa banyak bawaan.

Mengenakan kaus hijau bertuliskan 'Porter', ia berdiri di tengah kerumunan orang yang lalu lalang. Cipto bekerja dalam sistem pembagian waktu yang cukup panjang, dari pagi hingga malam hari.

"Jadi kami itu kerjanya per shift. Shift satu dari jam 07.00 pagi sampai pukul 19.00 WIB. Shift kedua itu jam 19.00-07.00 WIB. Sekarang saya kebagian yang pagi nih," ujar Cipto.

Pria berpeci hitam ini sudah sepuluh tahun menjadi porter. Meski tidak ada tarif resmi yang ditetapkan, biasanya penumpang memberikan bayaran berkisar Rp25 ribu hingga Rp30 ribu untuk sekali angkut barang dari ruang tunggu ke peron.

"Alhamdulillah hari ini padat banget. Kalau soal upah ya sebenarnya sukarela saja. Cuma memang kadang rata-rata itu Rp25-30 (ribu) sekali angkut," katanya.

Bagi Cipto, momentum mudik Lebaran tahun ini memberikan penghasilan yang lebih baik. Dalam kondisi stasiun yang padat, ia mengaku bisa membawa pulang uang maksimal Rp500 ribu dalam sehari.

"Syukur-syukur bisa Rp500 ribu per hari mas kalau padat begini. Jadi ya Alhamdulillah tahun ini lumayan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya itu banyak banget mudik gratis, jadi ngaruh juga ke kami," tuturnya.

Meski jarang terjadi, ada kalanya ia menerima upah lebih besar dari penumpang sebagai bentuk sedekah. "Kalau ditanya pernah dapat Rp100 ribu sekali angkut ya itu jarang sih. Paling katanya buat sedekah aja. Tapi ya bersyukur lah dengan Lebaran tahun ini, lumayan," ujarnya.

Karena usianya sudah mencapai 57 tahun, Cipto kini mulai membatasi beban angkutannya. Ia tidak lagi memaksakan diri membawa barang yang terlalu berat dan lebih memilih tas yang berukuran sedang.

"Sekarang saya enggak bisa angkut banyak-banyak ya paling 1-2 tas saja, biar yang muda-muda saja yang agak banyak," katanya.

Meski sibuk membantu pemudik lain, Cipto sudah berencana untuk pulang ke kampung halamannya sendiri. Ia menjadwalkan pulang ke Indramayu saat mendekati malam takbiran dengan menggunakan moda transportasi kereta api.