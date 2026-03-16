Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyebut pelayanan angkutan mudik Lebaran 2026 di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, sudah memadai.

"Hari ini saya datang mengunjungi yang pertama ke Stasiun Gambir untuk melihat bagaimana pelayanan kereta api terhadap masyarakat yang akan pulang mudik. Yang kedua ke Terminal Kampung Rambutan. Saya ingin memeriksa kesiapan kita di setiap perencanaan dan sudah memadai," ujar Djamari seusai meninjau Terminal Kampung Rambutan, Senin (16/3/2026).

Dari hasil pemantauan di lapangan, Djamari menilai pelayanan bagi para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman melalui terminal tersebut sudah berjalan jauh lebih baik.

Pastikan Kesiapan Fasilitas dan Pelayanan

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas serta pelayanan transportasi bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dalam kesempatan itu, Djamari juga sempat berdialog dengan petugas serta melihat langsung aktivitas pemudik di terminal. Dia pun mengunjungi posko kesehatan, keamanan, ruang tunggu pemudik, dan ruang buku cerita gratis bagi anak.

Selain itu, Djamari menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai persiapan sejak awal Ramadan guna memastikan kelancaran arus mudik.

Pemantauan dan koordinasi dilakukan secara intensif agar setiap simpul transportasi mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Sejak awal bulan puasa kita sudah merencanakannya dan memonitor semuanya. Dan nyatanya memang sudah memadai, sangat memadai," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang bertugas di Terminal Kampung Rambutan atas upayanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama masa arus mudik.

Dia menilai keberhasilan pelayanan tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga pada peran masyarakat yang ikut menjaga ketertiban selama berada di area terminal.

"Tidak mungkin pelayanan yang baik tidak disertai tanggung jawab dari masyarakat. Itulah yang terjadi sehingga pelayanan semakin baik," ucap Djamari.

Pemerintah pun terus melakukan berbagai perbaikan setiap tahun guna meningkatkan kualitas pelayanan transportasi selama masa mudik Lebaran. Perbaikan tersebut mencakup pengelolaan terminal, sistem pelayanan, hingga kesiapan armada bus yang digunakan oleh para pemudik.

Menurut dia, berbagai perubahan dan peningkatan pelayanan juga telah dilakukan di Terminal Kampung Rambutan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat yang menggunakan transportasi bus untuk mudik.

"Pelayanan mudik dibanding tahun lalu tentu lebih baik, karena setiap tahun kita melakukan upaya perbaikan," ujarnya.

Di akhir kunjungannya, Menko Polkam juga mengingatkan para pemudik untuk memperhatikan waktu keberangkatan dan datang lebih awal ke terminal agar tidak tertinggal jadwal bus.

Pemantauan di Berbagai Titik

Pemerintah, kata Djamari, akan terus melakukan pemantauan di berbagai titik transportasi, baik terminal, stasiun, maupun pelabuhan selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perjalanan masyarakat dapat berlangsung aman, lancar, dan nyaman hingga tiba di kampung halaman.

Secara keseluruhan, jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir.

Pada 11 Maret tercatat sebanyak 587 penumpang berangkat menggunakan 68 bus. Kemudian pada 12 Maret jumlahnya meningkat menjadi 700 penumpang dengan 81 bus.

Lonjakan signifikan mulai terlihat pada 13 Maret dengan 1.694 penumpang yang diberangkatkan menggunakan 147 bus. Sementara pada 14 Maret, jumlah penumpang kembali meningkat menjadi 2.303 orang dengan 154 bus yang beroperasi.

Pada 15 Maret, jumlah penumpang yang tercatat sudah mencapai sekitar 2.756 orang.