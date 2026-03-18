Petugas kesehatan di Stasiun Gambir menemukan mayoritas pemudik yang melakukan skrining kesehatan memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan kebiasaan merokok. Temuan ini didapat dari hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar sejak Senin (16/3/2026).

Dokter Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Radhiya Dhifanjanu, menjelaskan bahwa skrining dilakukan melalui pemeriksaan tekanan darah dan gula darah kepada para penumpang.

"Kalau di sini, berdasarkan pemeriksaan cepat melalui tekanan darah dan gula darah, ditemukan riwayat merokok. Sejauh ini yang paling banyak ditemukan adalah tekanan darah tinggi dan kebiasaan merokok," kata Radhiya di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Layanan CKG ini tersedia di pintu kedatangan sebelah utara Stasiun Gambir dan akan melayani pemudik hingga masa libur Lebaran usai. Prosedur pemeriksaan meliputi pendaftaran menggunakan NIK, pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, hingga cek darah.

"Selain itu juga ada pemeriksaan gigi, serta skrining sekilas untuk mata dan telinga, apakah ada masalah atau tidak," ucap Radhiya.

Hipertensi dan Berat Badan Berlebih

Radhiya menyebutkan bahwa permasalahan tekanan darah tinggi mendominasi hasil pemeriksaan selama beberapa hari terakhir. Beberapa pemudik juga terdeteksi memiliki berat badan di atas normal.

"Yang paling banyak itu dari tekanan darah. Tadi cukup banyak yang tinggi, di atas normal, beberapa juga ada yang berat badannya berlebih," tuturnya.

Petugas medis mengklasifikasikan hasil pemeriksaan tekanan darah ke dalam tiga kategori: fatalitas rendah, sedang, dan tinggi. Bagi pemudik dengan tekanan darah yang masuk kategori tinggi, petugas langsung memberikan penanganan medis.

"Kalau tekanannya sudah tinggi, misalnya di atas 140/90, kita berikan obat di sini," katanya.