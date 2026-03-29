Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang menyediakan sejumlah fasilitas penunjang bagi pemudik selama musim mudik Lebaran.

Salah satunya dengan menyediakan fasilitas penginapan murah di Terminal Terpadu Pulo Gebang bagi pengguna angkutan Lebaran yang harus transit, terutama saat menghadapi keterbatasan jadwal perjalanan.

Komandan Regu 2 Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang (UP TTPG) Anwar Mansyur mengatakan penginapan menjadi salah satu layanan unggulan yang membedakan terminal itu dari terminal lain.

“Mungkin fasilitas andalan di terminal yang tidak dimiliki terminal lain saat ini salah satunya itu penginapan,” kata Anwar di kawasan UP TTPG Cakung, Jakarta Timur, Minggu (29/3/2026).

Ia menjelaskan tarif penginapan relatif terjangkau sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan penumpang.

“Rp15.000 sudah bisa menginap di terminal, dengan fasilitas AC dan pakai matras,” ujar Anwar.

Saat ini, tersedia 25 kamar penginapan yang tersebar di dua lokasi dalam area terminal, yakni 17 kamar di satu gedung dan 8 kamar di area kedatangan.

“Jumlah kamarnya itu sebanyak 25. Di gedung satu ada 17 dan di lantai tiga area kedatangan ada 8,” katanya.

Menurut Anwar, tingkat hunian penginapan tersebut tinggi dan hampir selalu penuh, terutama pada masa angkutan Lebaran.

“Permintaannya banyak dan selalu penuh setiap saatnya diisi oleh penumpang,” ujar dia.

Untuk meningkatkan kenyamanan, pengelola berencana menambah kapasitas kamar hingga sekitar 50 unit serta memperbaiki fasilitas pendukung.

“Targetnya sekitar 50-an kamar. Kemudian fasilitas akan kita tingkatkan lagi supaya yang menginap merasa nyaman,” kata Anwar.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap tinggi alas kasur dan kelembapan ruangan guna meningkatkan kenyamanan pengguna.

“Akan kami perbaiki, termasuk penggantian sprei dan perawatan supaya tidak lembap,” ujar dia.

Fasilitas penunjang kenyamanan juga disediakan antara lain arena bermain anak yang dilengkapi perosotan hingga pojok buku bacaan.

​Terminal Pulo Gebang melayani berbagai rute perjalanan darat menuju wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk wilayah Sumatera, layanan mencakup rute menuju Lampung, Palembang, Bengkulu, Riau, Jambi, hingga Medan di Sumatera Utara. Terminal ini juga melayani rute menuju Bali.

​Berdasarkan data operasional pada Minggu (29/3), tercatat aktivitas pergerakan kendaraan dan penumpang yang signifikan sejak dini hari.

​Jumlah bus yang tiba dari pukul 00.00 hingga siang hari sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 525 unit.

​Total penumpang yang tercatat pada periode tersebut mencapai 3.688 orang.

​Pengelola terminal rutin melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan di lokasi keberangkatan.

​Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata penumpang merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas.