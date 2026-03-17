PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberangkatkan lebih dari 7.000 pemudik melalui program Mudik Gratis BUMN 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran arus mudik Idulfitri sekaligus memberikan layanan kepada masyarakat.

Sebanyak 1.500 pemudik dilepas pada Selasa (17/3/2026) dalam seremoni yang dipusatkan di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, bersama sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) lainnya.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Mudik Nyaman Bersama: Mudik Aman, Berbagi Harapan” dan dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, Managing Director Stakeholder Management BPI Danantara Rohan Hafas, serta jajaran pimpinan BUMN, termasuk Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar.

Alexandra mengatakan, partisipasi BNI dalam program ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.

"Melalui program Mudik Gratis BUMN 2026, BNI ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Program ini juga menjadi wujud kepedulian kami agar masyarakat dapat merayakan Idulfitri bersama keluarga tercinta," ujar Alexandra dalam keterangan tertulis.

Selain titik keberangkatan di kawasan GBK, BNI juga menyiapkan sejumlah lokasi lain, yakni di BNI Wilayah 10 Gatot Subroto, BNI Wilayah 12 Jalan Lada, BNI Wilayah 14 Plaza BNI BSD Tangerang Selatan, serta BNI Wilayah 15 Jatinegara Jakarta Timur.

Para pemudik diberangkatkan menuju lima rute utama, yaitu Jakarta–Purwokerto, Jakarta–Semarang, Jakarta–Yogyakarta (via Solo), Jakarta–Surabaya, serta Jakarta–Malang (via Surabaya). Seluruh perjalanan memanfaatkan jalur Tol Cikampek dan Tol Trans Jawa, dengan titik keluar disesuaikan dengan tujuan masing-masing.

Untuk menunjang kenyamanan, peserta juga telah menerima paket perlengkapan mudik yang dibagikan pada 14 Maret 2026 di Grha BNI, Jakarta.

Sebelumnya, pendaftaran program dibuka pada 27 Februari hingga 9 Maret 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan proses registrasi ulang pada 12–13 Maret 2026.

Alexandra berharap program ini dapat membantu masyarakat menjalani perjalanan mudik dengan lebih tertib dan aman.

"BNI berharap para pemudik dapat sampai di kampung halaman dengan selamat dan dapat merayakan Idulfitri bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan," katanya.