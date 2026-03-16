Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau para pemudik yang melintasi jalur selatan Jawa Tengah (Jateng) untuk mengantisipasi kondisi cuaca panas pada siang hari yang disertai potensi hujan pada sore hingga malam hari.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Senin (6/3/2026), mengatakan suhu udara di wilayah tersebut diprakirakan cukup panas dengan suhu maksimum yang relatif stabil.

"Suhu udara maksimum cenderung stabil di kisaran 33 derajat Celcius dan masih berpotensi terjadi hingga sepekan ke depan," ungkap Teguh.

Selain suhu yang cukup panas, kata dia, paparan sinar matahari langsung juga masih berpotensi terjadi, terutama pada siang hari, sehingga para pemudik perlu mengantisipasi kondisi tersebut selama perjalanan.

Di sisi lain, sambung dia, potensi hujan dengan intensitas sedang juga masih dapat terjadi pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah di jalur selatan Jateng.

"Kondisi hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi terjadi, terutama pada sore hingga malam hari," katanya.

Persiapkan Diri dengan Baik

Terkait kondisi tersebut Teguh mengimbau para pemudik untuk mempersiapkan diri dengan baik agar perjalanan tetap aman dan nyaman.

Ia menyarankan pemudik mengenakan pakaian berwarna terang guna mengurangi dampak panas akibat paparan sinar matahari langsung serta membawa air minum yang cukup selama perjalanan.

Selain itu, kata dia, bagi pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor juga diingatkan untuk membawa perlengkapan, seperti mantel hujan sebagai antisipasi jika terjadi hujan di perjalanan.

Menurut dia, arah angin di wilayah tersebut mulai menunjukkan variasi, yakni bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar 5-30 kilometer per jam.