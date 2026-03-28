Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut tata letak berbagai tempat istirahat atau rest area di tol Trans Jawa akan dievaluasi setelah penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran 2026.

"Akan dievaluasi, khususnya rest area di KM 52 dan 62 yang sempat ditutup saat arus mudik kemarin," ujar Dody di Semarang, Sabtu (28/3/2026).

Menurut dia, penumpukan kendaraan pemudik di kedua tempat istirahat tersebut akibat jalur masuk yang terlalu sempit.

Usai arus mudik dan balik Lebaran, ia mengatakan Kementerian PU akan membentuk tim yang bertugas mengevaluasi tata letak tempat-tempat istirahat di sepanjang jalan tol tersebut.

"Khusus untuk kedua rest area itu akan ditata ulang," katanya.

Tidak Dilengkapi SPBU

Salah satu fokus evaluasi, sambung Dody, yakni tempat istirahat yang tidak dilengkapi dengan SPBU yang harus menerima beban berat kendaraan pengguna tol.

Melalui evaluasi yang dilakukan, kata dia, ke depan tidak akan ada penumpukan kendaraan pemudik yang akan masuk tempat istirahat.

Dengan demikian, menurut dia, saat beban jalan tol besar, jangan sampai ada lagi menumpukan pengguna jalan di pinggir jalan yang membahayakan keselamatan.

Adapun untuk kondisi jalan saat arus mudik dan balik Lebaran ini, kata dia, perbaikan terus dilakukan terhadap titik-titik lubang.