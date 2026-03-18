Puncak arus mudik di Terminal Terpadu Pulo Gebang (TTPG), Jakarta Timur, membawa angin segar bagi para pedagang makanan. Omzet penjualan melonjak hingga 50 persen dibandingkan awal Ramadan lalu seiring membeludaknya calon penumpang.

Nur Aida, salah satu pedagang rumah makan Padang di terminal tersebut, mengakui adanya kenaikan signifikan dalam 10 hari terakhir.

"Awal puasa Ramadhan masih sepi atau normal saja, tetapi hari ini bahkan 10 hari terakhir meningkat sampai 50 persen, kurang lebih," kata Nur Aida di lokasi, Rabu (18/3/2026) malam.

Nur membeberkan, biasanya ia hanya menjual sekitar 100-an porsi per hari. Namun saat ini, angka tersebut melesat hingga 150 porsi. Pembeli mulai ramai sejak sore hingga waktu berbuka, baik yang makan di tempat maupun dibungkus untuk bekal di ruang tunggu.

"Pembelinya yang banyak adalah calon penumpang atau pemudik yang berangkat malam hari," ujar dia.

Jika pada awal puasa ia berjualan hingga waktu sahur, kini Nur memilih tutup lebih awal. Ia hanya melayani pembeli dari siang hingga pukul 21.00 WIB saja.

Ikan dan Ayam Paling Laris

Kondisi serupa dirasakan Rina Suharsih. Pedagang paruh baya ini bersyukur dagangannya laris manis menjelang Lebaran, meski ia enggan merinci total nominal uang yang dikantonginya.

"Alhamdulillah beberapa hari terakhir banyak yang beli dari sore sampai saat berbuka puasa," ungkap Rina.

Menurutnya, menu yang paling lari diburu pemudik adalah nasi campur dengan lauk ikan, ayam, dan telur. Rina berencana terus berjualan hingga H-1 Lebaran. "Saya jualan sampai tanggal 19 Maret malam sepertinya," tambahnya.