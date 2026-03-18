Malam di Nagreg, Kabupaten Bandung, tak pernah benar-benar sunyi saat arus mudik mengalir. Deru mesin kendaraan saling bersahutan, lampu-lampu memanjang seperti garis tak berujung. Di tengah riuh itu, langkah kaki seorang lelaki tetap tegak—pelan, tetapi pasti.

Namanya Asep Kumala Seta (31). Ia tidak membawa tiket, tidak pula duduk di kursi kendaraan yang melaju cepat. Ia berjalan.

Sejak siang, sekitar pukul 12.00 WIB, Asep meninggalkan kawasan Cibaduyut, Kota Bandung. Tujuannya sederhana, tetapi jauh: Sindangkasih, Kabupaten Ciamis. Ia menyusuri jalan yang sama dengan ribuan pemudik lain, hanya saja dengan cara berbeda—mengandalkan kedua kaki dan sisa tenaga.

Di punggungnya, tergantung tas sederhana. Isinya tak banyak: pakaian secukupnya, sisa dagangan cilok yang belum laku, dan sebotol sirup. Bekal yang, bagi sebagian orang, mungkin tak berarti. Namun bagi Asep, itulah yang menemaninya pulang.

“Saya jalan dari Cibaduyut, rencananya mau sampai ke Ciamis,” ujar Asep.

Siang tadi, panas matahari menempel di kulitnya. Kini, angin malam menggantikan terik dengan dingin yang menusuk. Namun, langkahnya tak goyah. Pulang, bagi Asep, bukan sekadar jarak—melainkan kebutuhan.

Dua tahun terakhir, Bandung menjadi tempatnya bertahan hidup. Ia berjualan cilok di kawasan Cibaduyut, bekerja di bawah usaha “Cilok Jaya”, sekaligus tinggal di kontrakan yang disediakan pemilik.

Namun, hidup tak selalu berpihak.

Setiap hari, Asep harus menyetor Rp70.000. Sementara penghasilan yang ia dapatkan sering kali tak lebih dari Rp100.000. Artinya, uang yang tersisa untuk dirinya kerap hanya Rp30.000 hingga Rp50.000.

“Sekarang mah jarang habis. Paling cuma dapat Rp100 ribu, disetor Rp70 ribu,” katanya.

Dalam kondisi seperti itu, pulang kampung menjadi kemewahan. Tahun ini, ia bahkan tak menerima tunjangan hari raya dalam bentuk uang.

“THR cuma dikasih cilok sama sirup,” ujarnya.

Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan realitas yang tak ringan. Ketika orang lain berbicara tentang tiket dan jadwal keberangkatan, Asep justru menghitung langkah.

Keputusan berjalan kaki bukan hal baru baginya. Jika uang tak cukup, ia memilih berjalan—atau sesekali menumpang kendaraan barang.

“Kalau ongkosnya pas mah jarang naik bus. Mending jalan kaki, sambil nyetop truk,” katanya.

Perjalanannya memang tak sepenuhnya berjalan kaki. Dari Terminal Leuwipanjang, ia sempat naik bus Damri hingga Bundaran Cibiru. Setelah itu, ia menumpang truk sampai Rancaekek. Sisanya, ia lanjutkan dengan berjalan.

Namun, jalan pulang tak selalu lurus.

Di Nagreg, ia sempat salah arah. Truk yang ditumpanginya justru menuju Kadungora, Kabupaten Garut.

“Saya kira ke arah Ciamis, ternyata ke Kadungora. Saya langsung minta turun, terus jalan lagi ke arah Limbangan,” katanya.

Kesalahan arah itu tak membuatnya berhenti. Ia hanya mengubah langkah—dan terus berjalan.

Di sepanjang perjalanan, masjid dan emper toko menjadi tempat singgah. Ketika lelah, ia berbaring sejenak, memejamkan mata, lalu bangkit kembali.

“Kalau capek ya istirahat di masjid. Kadang juga di emper toko,” ujarnya.

Tak selalu nyaman. Kadang, ia harus menghadapi tatapan curiga.

“Ada yang nanya-nanya. Pernah juga pas di emper toko malah disangka yang bukan-bukan,” katanya.

Namun, semua itu tak cukup untuk menghentikan langkahnya.

Asep bukan orang baru dalam kerasnya hidup. Sebelum berjualan cilok, ia pernah menjadi buruh proyek, pekerja serabutan, hingga nelayan di Indramayu.

“Dulu pernah jadi nelayan, ngejaring di Indramayu,” ujarnya.

Ia juga terbiasa berjalan jauh. Di waktu senggang, ia kerap mendaki gunung.

“Saya sering jalan kaki ke gunung, ke Puncak Mega Bandung,” katanya.

Pengalaman itu memberinya keyakinan: perjalanan ini bisa ia tempuh.

Ia memperkirakan bisa tiba di Ciamis pada pagi hari, jika terus berjalan tanpa henti.

“Kalau jalan terus mungkin sampai jam 9 pagi. Tapi mudah-mudahan ada truk yang ngasih tumpangan,” ujarnya.

Di kampung halaman, keluarga menunggu. Setelah dua tahun merantau, Lebaran kali ini menjadi momen untuk kembali—meski dengan cara yang tak biasa.

Namun, perjalanan ini bukan akhir. Usai Lebaran, Asep berencana kembali merantau. Bahkan, ia mempertimbangkan kembali ke laut.

“Rencana ke laut lagi, jadi nelayan,” katanya.

Langkah kaki Asep terus berlanjut, membelah malam, menapaki jalan panjang dari Bandung menuju Ciamis. Di tengah gemuruh mudik, kisahnya menjadi potret lain—tentang pulang yang tak selalu mudah.

Tentang seseorang yang berbekal cilok dan sirup, tetapi membawa tekad yang tak bisa diukur.

Sebab bagi Asep, pulang bukan soal kendaraan. Ini soal bertahan—dan sampai.