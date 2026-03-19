Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, masih dipenuhi pemudik pada H-2 Lebaran 2026 pada Kamis (19/3/2026). Para pemudik masih memadati area tunggu dan loket pembelian hingga siang hari.

Pantauan Inilah.com, para pemudik terlihat duduk berjejer di bangku-bangku sambil menjaga barang bawaan seperti koper, tas besar, hingga kardus.

Sebagian pemudik bahkan memilih menunggu di pinggir jalan dekat halte. Mereka tampak bersiap sambil mengawasi barang, menanti bus datang.

Di area loket, antrean calon penumpang masih terlihat. Berbagai tujuan perjalanan, terutama ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, terpampang di papan agen bus.

Salah satu pemudik, Tohirin (34), mengaku sengaja berangkat mendekati hari Lebaran karena menyesuaikan jadwal kerja. Ia hendak pulang ke kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah.

“Berangkat H-2 karena baru dapat cuti sekarang. Tiket masih dapat, tapi memang sudah mulai mahal,” kata Rudi saat ditemui di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (19/3/2026).

Tohirin mengatakan dirinya memilih bus karena dinilai lebih fleksibel dibanding moda transportasi lain.

Meski harus menunggu cukup lama di terminal, ia tetap memilih berangkat hari ini agar bisa berkumpul dengan keluarga saat Lebaran.

“Yang penting bisa kumpul keluarga. Nunggu agak lama enggak masalah. Ini aja dari pagi saya nunggu,” ujarnya.