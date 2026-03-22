Polri mencatat arus mudik masih berlangsung hingga H+1 Hari Raya Idul Fitri, Minggu (22/3/2026).

Berdasarkan data yang dimiliki Polri, tercatat sebanyak 2.007.253 kendaraan telah keluar Jakarta atau sekitar 56,9 persen dari total proyeksi.

Juru Bicara (Jubir) Satgas Humas Operasi Ketupat 2026, Kombes Pol. Marupa Sagala mengatakan angka tersebut kemungkinan akan terus bertambah hingga akhir hari ini.

Selain itu, pihaknya juga mencatat beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Tercatat sebanyak 292 kejadian kecelakaan lalu lintas, dengan rincian korban delapan orang meninggal dunia, 60 orang luka berat, dan 489 orang luka ringan, serta kerugian materiil mencapai lebih dari Rp206 juta.

Untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas di tengah tingginya arus mudik, Marupa mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati selama berkendara.

"Kami mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan, khususnya ke destinasi wisata, agar tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan, terutama di lokasi wisata air seperti pantai, sungai, maupun kolam renang,” ujarnya.

Marupa mengajak masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan arus balik agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pada waktu tertentu. Salah satunya dengan memanfaatkan kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) yang diberlakukan pemerintah.

"Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan kebijakan WFA sehingga perjalanan arus balik dapat dilakukan secara bertahap dan tidak menumpuk dalam satu waktu," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus berupa diskon tarif tol yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengatur perjalanan.

"Manfaatkan juga kebijakan diskon tarif tol pada tanggal 26 hingga 27 Maret 2026 agar perjalanan lebih efisien dan terhindar dari kepadatan," jelasnya.