Menjelang H-2 Lebaran 2026, Terminal Kampung Rambutan yang berada di Jakarta Timur (Jaktim) masih dipadati oleh para pemudik, yang ingin berlibur ke kampung halaman mereka.

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain mengungkapkan jika hari ini terjadi penurunan jumlah pemudik dari Rabu (18/3/2026) kemarin yang mencapai 5.336 orang.

"Memang untuk puncak mudik Lebaran 2026 itu sudah terjadi kemarin ya, pada H-3 mudik Lebaran 2026 atau tepatnya pada Rabu (18/3). Kemarin itu penumpang berangkat sebanyak 5.336 orang dengan tujuan favorit Surabaya, Malang, Yogyakarta, kemudian Tegal, Pekalongan, Wonosobo, Purwokerto, kemudian Garut, Tasikmalaya, Cianjur, dan Padang dan Palembang," tutur Revi kepada inilah.com saat ditemui di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis (19/3/2026).

Meski menurun, namun dia meyakini jumlah pemudik akan terus berdatangan hingga Kamis (19/3) malam nanti.

"Diperkirakan hari ini masih cukup tinggi ya, karena kemarin 5.000 penumpang, diperkirakan hari ini 3.000 lebih penumpang (dengan) tujuan favorit yang masih sama ya," lanjutnya.

Menyambut momen Lebaran 2026, ia menyebut pihaknya telah menyiapkan 284 bus reguler dengan Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Apabila nanti terjadi lonjakan penumpang, maka pihaknya sudah menyiapkan bus bantuan.

"Kami menyiapkan bus bantuan bekerja sama dengan perusahaan otobus dengan syarat kita cek dulu kelaikan jalannya, nanti baru kita bisa berangkatkan. Namun pada saat ini kita masih menggunakan bus reguler ya, belum ada bus bantuan," ungkapnya.

Revi menjelaskan bila sejak pagi tadi pukul 05.30-08.00 WIB, situasi di Terminal Kampung Rambutan sudah ramai dengan pemudik tujuan Jawa Barat.

Saat ini penumpang yang berada di terminal akan berangkat menuju Sumatera dan Jawa Barat sampai nanti pukul 12.00 WIB. Sementara itu, pada siang hingga malam hari nanti, akan kembali diberangkatkan penumpang dengan tujuan Jawa Barat.

"Dan anti jam 15.30 WIB itu adalah penumpang Jawa Tengah, Lampung dan Jawa Barat," jelas Revi.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan sejauh ini mobilisasi bus antar kota antar provinsi (AKAP) dengan padatnya pemudik, masih sesuai dengan jam keberangkatan, tanpa ada masalah berarti.