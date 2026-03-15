Polretabes Bandung menyebut arus kendaraan yang masuk ke Kota Bandung pada H-6 Lebaran 2026 masih dalam kondisi normal dan belum mengalami peningkatan signifikan.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Hudi Arief mengatakan jajarannya melakukan pemantauan di setiap gerbang tol maupun jalur arteri yang menjadi pintu masuk Kota Bandung.

“Sampai dengan saat ini terpantau yang dari Jakarta yang masuk ke Kota Bandung masih sedikit. Baik itu melalui pintu tol keluar Pasirkoja, Buahbatu, maupun Mochammad Toha,” ujar Hudi di Bandung, Minggu (15/3/2026).

Menurut dia, hingga saat ini peningkatan kendaraan yang terjadi masih belum terlalu signifikan meskipun masa libur Lebaran telah dimulai.

Ia mengatakan kepadatan lalu lintas hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, terutama pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa.

“Jadi untuk arus lalu lintas di dalam Kota Bandung sampai dengan saat ini masih terkendali. Kegiatan pada jam rawan seperti sore hari ataupun menjelang berbuka, banyak masyarakat yang berbondong-bondong melakukan kegiatan buka bersama,” kata dia.

Selain itu, setelah kegiatan berbuka puasa sebagian masyarakat juga memanfaatkan waktu untuk mengunjungi pusat perbelanjaan di Kota Bandung.

Hudi menambahkan pihaknya memperkirakan peningkatan arus kendaraan menuju Kota Bandung justru akan terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri.

Menurutnya hal tersebut disebabkan banyak masyarakat dari wilayah sekitar maupun dari luar kota yang biasanya datang ke Bandung untuk berwisata selama masa libur Lebaran.