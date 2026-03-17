Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Dedi Prasetyo mengatakan berdasarkan pemantauan arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, pada H-4 Lebaran 2026 terpantau berjalan lancar.

“Dari hasil pantauan udara tadi untuk di Pelabuhan Bakauheni relatif cukup lancar tidak ada penumpukan kendaraan,” kata Wakapolri Dedi Prasetyo di Lampung Selatan, Selasa (17/3/2026).

Ia mengatakan persiapan personel Polda Lampung dinilai cukup baik, sebab terlepas dari kolaborasi erat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, dan ASDP, Operasi Ketupat 2026 diharapkan dapat berjalan lancar.

“Dari hasil laporan dari Ditlantas Polda Lampung ada catatan yang sangat baik dalam pengamanan dan pelayanan dalam Operasi Ketupat ini, saya berikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolda Lampung,” ucapnya.

Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga perjalanan mudik dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan terukur.

“Keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh soliditas dan sinergi seluruh stakeholder dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan langkah yang terkoordinasi dan berbasis data, pemudik dapat merasakan perjalanan yang lebih aman, lancar, dan nyaman,” ujar Dedi.

Ia menerangkan salah satu wujud nyata upaya pelayanan Polri adalah kehadiran aplikasi Siger yang menyajikan data lalu lintas secara real-time dan akurat.

Aplikasi ini menjadi baseline utama dalam pengambilan keputusan di lapangan oleh Kapolda Lampung dan seluruh jajaran, sehingga setiap langkah penanganan dilakukan berbasis data, lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat.