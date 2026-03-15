Arus kendaraan di ruas Tol Tangerang-Merak mulai menunjukkan grafik kenaikan pada mudik Lebaran 2026. Tercatat, sebanyak 850.617 unit kendaraan telah melintas sejak H-10, atau naik 1,3 persen dibandingkan periode yang sama pada mudik tahun lalu.

Secara akumulasi, rata-rata lalu lintas harian (LHR) di jalur ini mencapai 166.631 kendaraan. Data ini menunjukkan lonjakan aktivitas yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi hari biasa.

"Naik 1,3 persen dibandingkan periode yang sama pada saat Lebaran 2025 atau naik 14,0 persen terhadap lalu lintas harian rata-rata (LHR) normal," kata juru bicara Astra Infra Tol Tangerang-Merak, Uswatun Hasanah, Minggu (15/3/2026).

Melihat rinciannya, kendaraan yang masuk melalui Gerbang Tol (GT) Cikupa sejak 10-14 Maret 2026 kemarin mencapai 162.169 unit. Angka harian di gerbang ini justru tercatat mengalami penurunan jika dikomparasi dengan tahun lalu.

"Dengan lalu lintas harian 41.190 kendaraan, turun 20,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 atau lebih rendah 8,67 persen terhadap lalu lintas harian rata-rata (LHR) normal," katanya.

Sementara itu, pergerakan kendaraan yang mengarah ke Pelabuhan Merak dan sekitarnya terpantau sebanyak 50.680 kendaraan dalam rentang waktu yang sama. Meski lebih tinggi dari hari normal, angka ini masih di bawah catatan mudik tahun 2025.

"Dengan lalu lintas harian rata-rata 8.133 kendaraan, turun 24,16 persen dibandingkan periode yang sama 2025, atau bertambah 5,04 persen dibandingkan LHR normal," katanya.

Untuk memecah kepadatan, pengelola tol memberlakukan diskon tarif sebesar 30 persen yang berlaku pada 15-16 Maret. Namun, ada syarat khusus agar pemudik bisa menikmati potongan harga ini.