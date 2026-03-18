Arus lalu lintas di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) cukup padat pada H-3 Lebaran atau Rabu (18/3/2026) malam, sehingga petugas menerapkan rekayasa lalu lintas buka-tutup contraflow di ruas jalan tersebut.

"Contraflow diterapkan untuk mengupayakan kelancaran lalu lintas arus mudik periode libur Idul Fitri 1447 Hijriah," kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) Ria Marlinda Paallo, dalam keterangannya di Karawang, Jawa Rabu, Rabu.

Selanjutnya dia menyebutkan, rekayasa lalu lintas contraflow pada KM 36 sampai KM 70 arah Cikampek ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek diberlakukan secara situasional dengan skema buka-tutup berdasarkan diskresi kepolisian.

Sebelumnya contraflow pada segmen tersebut sempat ditutup sementara menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan.

Setelah melihat kondisi lalu lintas meningkat kembali, pihaknya kembali berlakukan lalu lintas contraflow KM 36 sampai KM 70 arah Cikampek, kembali dibuka pada pukul 20.51 WIB.

Koordinasi dengan Polisi

Ia mengatakan contraflow diterapkan atas diskresi pihak kepolisian, guna mendukung kelancaran arus kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa.

Pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian serta instansi terkait dalam melakukan pengaturan lalu lintas, guna menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan pengguna jalan.

Jasamarga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan, serta memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

Sementara selain contraflow, JTT juga mengoptimalkan penerapan rekayasa lalu lintas one way nasional seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada puncak arus mudik Lebaran.