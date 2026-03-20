Jumlah pemudik yang berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang , Jakarta Timur pada H-1 Lebaran 2026 terpantau menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Komandan Regu (Danru) Terminal Pulo Gebang, Daryanto mengatakan penurunan ini terjadi setelah puncak arus mudik yang berlangsung pada 17 dan 18 Maret 2026.

“Untuk hari ini, jumlah bus yang berangkat sebanyak 34 dengan total penumpang sekitar 344 orang. (Data sejak dini hari sampai pagi),” ujar Daryanto saat ditemui inilah.com, Jumat (20/3/2026).

Sementara itu, untuk arus kedatangan, tercatat sebanyak 105 bus tiba di Terminal Pulo Gebang dengan jumlah penumpang mencapai 297 orang. Data ini akan terus berkembang dari siang ke malam hari.

Daryanto menjelaskan, berkurangnya jumlah pemudik pada H-1 Lebaran merupakan hal yang wajar karena sebagian besar masyarakat telah lebih dulu melakukan perjalanan mudik pada periode puncak.

“Karena kemarin puncaknya di tanggal 17 dan 18, jadi sekarang sudah mulai renggang,” katanya.

Terkait tujuan pemudik, Daryanto menyebut keberangkatan masih didominasi oleh rute campuran, baik ke Pulau Jawa maupun Sumatra. Namun, untuk wilayah Jawa Tengah, lonjakan penumpang sudah terjadi pada hari-hari sebelumnya.

“Kalau hari ini campur, ada yang ke Jawa Tengah, ada juga yang ke Sumatra. Tapi untuk Jawa Tengah puncaknya sudah kemarin,” jelas Daryanto.

Meski jumlah penumpang menurun, pihak terminal memastikan layanan bagi pemudik tetap berjalan optimal. Posko layanan masih disiagakan hingga periode arus balik, termasuk fasilitas pemeriksaan kendaraan (ramp check), layanan kesehatan, serta ruang istirahat bagi pengemudi.

“Fasilitas masih standby semua, termasuk ruang istirahat sopir dan layanan kesehatan,” sambungnya.