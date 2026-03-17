Arus Mudik Meledak di Cikampek Utama, Naik 201 Persen pada H-4 Lebaran
Foto udara antrean kendaraan melintas di Gerbang Tol Cikampek Utama 1 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2026) malam. (Foto: Antara Foto/Fakhri Hermansyah/wsj).
Arus kendaraan pemudik yang melintasi Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, Jawa Barat, pada H-4 Lebaran 2026 mengalami lonjakan signifikan dibandingkan hari normal.
PT Jasa Marga mencatat peningkatan volume kendaraan yang cukup tajam, terutama pada Selasa.
Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Ria Marlinda Paalo mengatakan, lonjakan kendaraan terlihat sejak sif pertama dengan kenaikan mencapai 201 persen.
"Kalau dilihat dari shift 1 tadi saja, itu kita sudah catat sampai 25 ribu kendaraan yang melewati Gerbang Tol Cikampek Utama menuju arah timur," kata Ria saat diwawancarai di Kantor GT Cikampek Utama.
Ia menyebutkan, jumlah kendaraan yang melintas menuju arah Jawa Tengah diperkirakan masih akan terus bertambah seiring penerapan rekayasa lalu lintas.
Penerapan One Way
Menurut dia, kebijakan one way sepenggal turut berkontribusi terhadap peningkatan volume kendaraan di jalur tersebut.
"Jadi memang one way tahap 1 ini sudah membuat volume lalu lintas menjadi bertambah banyak," kata dia.
Selain itu, lonjakan kendaraan juga terlihat pada intensitas per jam. Pada Selasa petang, jumlah kendaraan yang melintas mencapai sekitar 5.700 unit per jam, meningkat dari kondisi normal yang berkisar 3.000 kendaraan per jam.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa sekitar 40 persen pemudik dari wilayah aglomerasi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) telah meninggalkan daerah menuju kampung halaman.
Ia memprediksi, puncak arus mudik untuk gelombang kedua akan terjadi pada Selasa malam hingga Rabu (18/3).
"Sejak operasi Ketupat Jaya 2026 arus mudik masih cenderung ramai lancar, meski ada peningkatan. Sudah 40 persen warga Jadetabek mudik, kemungkinan puncaknya nanti malam dan besok, akan terus meningkat," kata Kapolda Asep Edi Suheri di Cikarang, Selasa.