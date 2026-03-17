Arus kendaraan pemudik yang melintasi Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, Jawa Barat, pada H-4 Lebaran 2026 mengalami lonjakan signifikan dibandingkan hari normal.

PT Jasa Marga mencatat peningkatan volume kendaraan yang cukup tajam, terutama pada Selasa.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Ria Marlinda Paalo mengatakan, lonjakan kendaraan terlihat sejak sif pertama dengan kenaikan mencapai 201 persen.

"Kalau dilihat dari shift 1 tadi saja, itu kita sudah catat sampai 25 ribu kendaraan yang melewati Gerbang Tol Cikampek Utama menuju arah timur," kata Ria saat diwawancarai di Kantor GT Cikampek Utama.

Ia menyebutkan, jumlah kendaraan yang melintas menuju arah Jawa Tengah diperkirakan masih akan terus bertambah seiring penerapan rekayasa lalu lintas.

Penerapan One Way

Menurut dia, kebijakan one way sepenggal turut berkontribusi terhadap peningkatan volume kendaraan di jalur tersebut.

"Jadi memang one way tahap 1 ini sudah membuat volume lalu lintas menjadi bertambah banyak," kata dia.

Situasi arus mudik kendaraan masuk ke Gerbang Tol Cikampek Utama, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026). (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)

Selain itu, lonjakan kendaraan juga terlihat pada intensitas per jam. Pada Selasa petang, jumlah kendaraan yang melintas mencapai sekitar 5.700 unit per jam, meningkat dari kondisi normal yang berkisar 3.000 kendaraan per jam.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa sekitar 40 persen pemudik dari wilayah aglomerasi Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) telah meninggalkan daerah menuju kampung halaman.

Ia memprediksi, puncak arus mudik untuk gelombang kedua akan terjadi pada Selasa malam hingga Rabu (18/3).