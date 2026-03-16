Sedikitnya 40.523 kendaraan terpantau meninggalkan Jakarta melalui ruas Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) pada H-6 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kondisi ini terpantau oleh PT Jasamarga Jalan-Layang Cikampek (JJC) yang terdatat hingga Minggu (15/3/2026).

"Terjadi lonjakan volume kendaraan sebesar 74,36 persen dibandingkan kondisi normal sebanyak 23.241 kendaraan pada H-6 Idul Fitri tahun 2026," kata Direktur Utama PT JJC Hendri Taufik, Senin (16/3/2026).

Sedangkan pada arah sebaliknya, kendaraan menuju Jakarta melalui Ruas MBZ tercatat sebanyak 32.565 kendaraan atau turun 2,19 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 33.293 kendaraan per hari.

JJC juga mencatat sejak H-10 hingga H-6 Lebaran 2026, sebanyak 176.815 kendaraan terpantau meninggalkan Jakarta melalui Ruas Jalan-Layang MBZ.

Angka tersebut meningkat 36,09 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal sebanyak 129.923 kendaraan. Peningkatan itu menunjukkan mulai meningkatnya pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar Jakarta menjelang Lebaran.

Hendri mengimbau para pengguna jalan yang akan melakukan perjalanan mudik melalui Ruas Jalan Layang MBZ untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik guna menghindari potensi kepadatan lalu lintas.

"Kami mengimbau para pengguna jalan untuk dapat mengatur waktu perjalanan secara bijak serta mempersiapkan perjalanan dengan baik agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas pada waktu-waktu tertentu, sehingga perjalanan dapat berlangsung lebih lancar dan nyaman," ujar Hendri.

Dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan, PT JJC terus memberikan imbauan kepada pengguna jalan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ.