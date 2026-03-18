Pengelola Jalan Tol Cikopo-Palimanan mencatat arus lalu lintas yang melintasi ruas jalan Tol Cipali pada H-3 Lebaran atau Rabu (18/3/2026) pagi hingga malam meningkat signifikan hingga mencapai 80 persen.

"Meski terjadi peningkatan, tapi arus lalu lintas di ruas jalan Tol Cipali dalam kondisi ramai lancar, walaupun terjadi perlambatan di beberapa titik ruas tol," kata Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, dalam keterangannya di Subang, Jawa Barat, Rabu malam.

Berdasarkan data sepanjang Rabu pukul 00.00 WIB hingga 20.00 WIB, tercatat sekitar 108 ribu kendaraan telah melintasi ruas jalan Tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon.

Ardam menerangkan, volume lalu lintas itu meningkat hingga 80 persen jika dibandingkan dengan periode waktu yang sama pada hari sebelumnya, dengan rata-rata volume mencapai sekitar 5,4 ribu kendaraan per jam.

Banyak Pengguna Jalan yang Berhenti

Lebih jauh dia menyampaikan, sejumlah titik ruas jalan Tol Cipali yang tengah diterapkan one way ini mengalami perlambatan karena banyak pengguna jalan yang berhenti untuk beristirahat di bahu jalan.

Atas hal tersebut, guna menghindari perlambatan arus serta menjaga keselamatan bersama, Astra Tol Cipali mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tidak berhenti di bahu jalan, kecuali dalam kondisi darurat.

Seiring dengan kondisi perjalanan di malam hari, pengguna jalan juga diimbau untuk tidak memaksakan diri apabila mengantuk dan segera beristirahat di tempat yang aman.

Pengguna jalan disarankan untuk memanfaatkan rest area terdekat. Sedangkan jika kapasitas parkir rest area penuh, pengguna jalan dapat keluar melalui gerbang tol terdekat untuk beristirahat di luar jalan tol dan masuk kembali tanpa dikenai biaya tambahan.