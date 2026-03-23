Arus kendaraan yang mengarah ke Jakarta di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Cipali), Cirebon, Jawa Barat, mengalami lonjakan signifikan pada Senin (23/3/2026) pagi. Peningkatan ini disebut sebagai indikasi awal arus balik Lebaran 2026.

Sustainability Management & Corporate Communications Department Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, mengatakan volume kendaraan menuju Jakarta meningkat tajam dibandingkan hari sebelumnya.

“Peningkatan volume lalu lintas ke arah Jakarta ini menandakan arus balik sudah mulai terjadi,” kata Ardam dalam keterangannya di Cirebon, Senin (23/3/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan data periode pukul 00.00 hingga 09.00 WIB, sekitar 13.000 kendaraan tercatat melintas dari arah Cikopo menuju Jakarta.

“Jumlah tersebut meningkat 161,5 persen dibandingkan volume kendaraan pada waktu yang sama sehari sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, arus kendaraan dari arah sebaliknya, yakni Cikopo menuju Cirebon, tercatat sekitar 12.000 unit pada periode yang sama. Angka ini justru mengalami penurunan sebesar 36,3 persen dibandingkan hari sebelumnya.

“Arus menuju Cirebon terpantau mulai melandai dibandingkan hari sebelumnya,” kata Ardam.

Secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali meningkat sekitar 4,2 persen dibandingkan periode yang sama pada Minggu (22/3).

Meski demikian, kondisi lalu lintas di kedua arah hingga saat ini masih terpantau ramai lancar.

Pihak pengelola mengimbau para pengguna jalan untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk. Pengendara juga dapat memanfaatkan fasilitas tempat istirahat yang tersedia di sepanjang ruas tol.

Apabila kapasitas rest area penuh, pengguna jalan disarankan keluar melalui gerbang tol terdekat untuk beristirahat tanpa dikenakan perubahan tarif, karena sistem transaksi yang digunakan bersifat tertutup.