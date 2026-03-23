Pergerakan penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, mulai meningkat dua hari setelah Idulfitri 1447 Hijriah. Hingga Senin (23/3/2026) pukul 11.00 WIB, jumlah kedatangan penumpang angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) tercatat mencapai 953 orang.

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, merinci data pergerakan armada dan penumpang di wilayahnya. “Kedatangan bus 88 dan penumpang 953,” kata Revi kepada Inilah.com di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Sebaliknya, angka keberangkatan penumpang tercatat masih lebih rendah dibandingkan kedatangan. Revi menyebut sebanyak 289 penumpang berangkat menggunakan 35 bus AKAP. "Keberangkatan bus 35 dan penumpang 289,” ucapnya.

Selain layanan AKAP, pergerakan juga terjadi pada layanan Transjabodetabek meski jumlahnya relatif kecil. Untuk kedatangan, tercatat 58 penumpang dengan delapan armada bus. “Kedatangan bus 8 dan penumpang 58,” tuturnya. Sementara untuk keberangkatan, terdapat 15 penumpang yang dilayani oleh delapan bus.

Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas arus balik mulai terlihat dengan kedatangan bus AKAP yang cukup ramai. Penumpang yang tiba tampak membawa berbagai barang bawaan seperti koper, tas ransel, hingga kardus. Di area keberangkatan, sejumlah calon penumpang masih menunggu jadwal bus di kursi yang tersedia.

Meski mobilitas tinggi, situasi terminal dinilai masih terkendali dengan penjagaan dari petugas serta relawan. Secara nasional, Kementerian Perhubungan mencatat adanya peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum pada periode Lebaran 2026.

Berdasarkan data Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, jumlah penumpang meningkat 8,58 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Pemudik dengan angkutan umum hingga hari Lebaran masih cukup tinggi, tetapi masih tetap terkendali. Moda transportasi terbanyak yang digunakan masih dengan moda kereta api,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Ernita Titis Dewi, dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).

Secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan umum sejak H-8 Lebaran hingga hari H mencapai 10.887.584 orang. Angka ini naik dari periode Lebaran 2025 yang tercatat sebanyak 10.027.482 orang.