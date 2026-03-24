PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menutup sementara Rest Area KM 52B di ruas Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta pada Selasa (24/3/2026).

Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus mengantisipasi kepadatan kendaraan yang masuk ke area istirahat selama periode arus balik Idulfitri 1447 Hijriah.

Penutupan rest area dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan. JTT juga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian guna memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan pengguna jalan.

Vice President Corporate Secretary & Legal JTT, Ria Marlinda Paallo, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pengaturan lalu lintas di jalur utama tol.

"Penutupan sementara Rest Area KM 52B dilakukan untuk mengurangi potensi antrean kendaraan yang keluar masuk rest area yang dapat berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di jalur utama. JTT bersama Kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas secara berkala dan akan melakukan penyesuaian pengaturan secara situasional," ujar Ria dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2026).

JTT mengimbau pengguna jalan Tol Trans Jawa untuk merencanakan perjalanan dengan matang, termasuk memanfaatkan rest area lain yang tersedia di sepanjang ruas Tol Jakarta-Cikampek.

Selain itu, pengguna jalan diminta memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, menjaga jarak aman, serta mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.