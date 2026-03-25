Arus balik Lebaran mulai terasa di Ibu Kota, Rabu (25/3/2026). Puluhan ribu pemudik dilaporkan telah tiba di sejumlah stasiun besar di Jakarta dan sekitarnya, menandai kembalinya aktivitas warga usai libur panjang.

KAI Daop 1 Jakarta mencatat, total ada 52.937 penumpang yang turun di wilayah operasional mereka. Kedatangan tersebut tersebar di beberapa stasiun utama, seperti Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir, serta stasiun penunjang lainnya.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa penumpang juga turun di sejumlah stasiun lain, yakni Bekasi, Cikampek, Cikarang, Jatinegara, hingga Karawang.

"Kedatangan sebanyak 52.937 penumpang," katanya, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, Franoto memaparkan bahwa selama masa angkutan Lebaran 2026, KAI menyediakan total 1.083.674 kursi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 839.656 tiket telah terjual untuk periode 11 Maret hingga 1 April.

"Rata-rata okupansi periode tanggal 11 Maret sampai 1 April mencapai 77 persen," ungkapnya.

Ia juga menyebut, mayoritas pemudik yang kembali ke Jakarta berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa. Kota-kota seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Jember, Purwokerto, Bandung, Malang, Solo, Tegal, Madiun, hingga Kutoarjo menjadi asal terbanyak penumpang.