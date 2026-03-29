Arus kendaraan pemudik ke arah barat atau Jakarta yang keluar dari Kota Semarang melalui Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Minggu (29/3) sore, sudah menurun dari sebelumnya.

Gerbang Tol Kalikangkung yang merupakan perbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Kendal itu terlihat arus kendaraan lancar.

Kepala Pos Pengamanan (Pospam) GT Kalikangkung Semarang AKP Dimas Arief Wicaksono menyebutkan volume kendaraan yang ke arah Semarang, Rabu, mulai pukul 06.00-16.00 WIB tercatat 20.031 kendaraan.

"Jumlah tersebut relatif turun dibandingkan dengan volume kendaraan pada periode yang sama, Sabtu (28/3) kemarin yang tercatat sebanyak 28.976 kendaraan," katanya seperti dikutip, Minggu (29/3/2026).

Berdasarkan data trafik kendaraan dari Pos Pengamanan (Pospam) GT Kalikangkung Semarang, jumlah kendaraan yang keluar dari Semarang, Minggu pagi pukul 06.00 WIB sebanyak 983 kendaraan.

Satu jam berikutnya naik menjadi 1.361 kendaraan, kemudian bertambah menjadi 1.866 kendaraan pada rentang satu jam sesudahnya.

Setelah itu, volume kendaraan terpantau stabil di angka lebih 2.000 kendaraan per jam mulai pukul 09.00-16.00 WIB, namun tidak sampai melebihi 2.500 kendaraan.

Saat ini juga sudah tidak diterapkan one way atau satu arah sehingga trafik kendaraan dari arah sebaliknya, yakni menuju Semarang terpantau sudah relatif banyak dan cenderung meningkat.

Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang pada Minggu pagi pukul 06.00-07.00 WIB terpantau sebanyak 527 kendaraan, kemudian naik menjadi 690 kendaraan di satu jam berikutnya.

Mulai pukul 08.00 WIB, trafik sudah bertambah menjadi 700-800 kendaraan hingga pukul 16.00 WIB, setelah itu di atas 1.000 kendaraan per jam.

Trafik kendaraan dari arah timur yang keluar melalui GT Kalikangkung selama 10 jam itu mencapai sebanyak 8.226 kendaraan.