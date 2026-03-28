Arus kendaraan pemudik yang kembali ke arah Jakarta masih memadati Jalur Pantai Utara (Pantura) hingga Sabtu (28/3/2026) sore atau memasuki puncak arus balik Lebaran 2026 gelombang kedua.

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Jawa Barat, Yeye Mulyana mengatakan volume kendaraan yang melintas di jalur tersebut saat ini masih cukup tinggi.

Menurut dia, kondisi tersebut terjadi meskipun sebagian pemudik telah kembali ke daerah perantauan di wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak beberapa hari sebelumnya.

“Arus kendaraan yang melintas di Jalur Pantura masih didominasi oleh pengendara yang menuju Jakarta dan sekitarnya,” katanya di Cirebon, Sabtu (28/3/2026).

Ia menilai potensi kepadatan masih akan terjadi hingga akhir pekan ini, seiring masih berlangsungnya momen arus balik.

Meski demikian, Yeye memastikan kondisi lalu lintas di Jalur Pantura Kota Cirebon hingga saat ini tetap terkendali.

Ia menekankan petugas di lapangan terus melakukan pengaturan lalu lintas, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan.

Berdasarkan data hingga Sabtu pukul 17.30 WIB, kata dia, tercatat sebanyak 58.418 unit kendaraan bergerak di Jalur Pantura Kota Cirebon menuju arah Jakarta.

“Jumlah tersebut setara dengan sekitar 2.434 unit kendaraan per jam yang melintas di jalur tersebut,” katanya.

Dari total kendaraan itu, lanjut dia, kendaraan roda dua masih mendominasi dengan jumlah mencapai 48.147 unit.

Sementara itu, ia menyampaikan pada Jumat (27/3), jumlah kendaraan yang melintas tercatat sebanyak 80.532 unit dan dari jumlah tersebut, kendaraan roda dua mendominasi dengan total mencapai 61.375 unit.