Libur Lebaran 2026 telah usai. Terminal Terpadu Pulo Gebang terus menerima kedatangan pemudik dari berbagai daerah.

Berdasarkan pantauan di lokasi hingga siang hari, bus antarkota terus berdatangan dengan interval sekitar setiap 30 menit.

Komandan Regu (Danru) Terminal Pulo Gebang, Anwar Mansyur, menyebutkan sejak dini hari hingga siang hari telah tercatat 518 bus antarkota antarprovinsi (AKAP) tiba di terminal tersebut.

“Berdasarkan data terbaru hingga pukul 12.00 WIB, tercatat sebanyak 3.625 penumpang tiba di Terminal Pulo Gebang,” kata Anwar kepada Inilah.com, Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, jumlah penumpang yang berangkat dari terminal tercatat lebih rendah, yakni sebanyak 491 orang dengan 104 bus yang diberangkatkan pada periode yang sama.

Data tersebut menunjukkan bahwa arus kedatangan pemudik ke Jakarta mulai mendominasi dibandingkan arus keberangkatan, seiring berakhirnya masa arus balik Lebaran.

Anwar menyampaikan, jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah hingga sore dan malam hari, mengingat pergerakan pemudik yang tiba di Jakarta terus meningkat.

Pihak pengelola terminal memastikan seluruh layanan operasional tetap berjalan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, termasuk pengaturan lalu lintas bus serta kesiapan fasilitas bagi pemudik yang baru tiba.