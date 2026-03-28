Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menyebutkan hingga Sabtu ini, sebanyak 22 persen kendaraan belum kembali ke Jakarta pada masa arus balik Lebaran 2026.

“Dari kalkulasi traffic counting, sampai saat ini kurang lebih hampir sekitar 22 persen. Jadi, kemungkinan hari ini juga agak sore agak bangkitan arus,” ujar Agus di Posko Command Center KM 29 Tol Cikampek Korlantas Polri, Jawa Barat, Sabtu (28/3/2026).

Puncak Arus Balik

Lebih lanjut Agus juga memprediksi kepadatan kendaraan akan terjadi besok Minggu (29/3/2026), sehingga Korlantas Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way.

Sementara itu, sambung dia, jumlah kendaraan yang belum kembali dari arah Jawa Barat hampir sekitar 33-35 persen pada Jumat (27/3/2026). Guna mengurai kepadatan, tol fungsional pun dimanfaatkan.

“Kami kelola dengan baik dengan menggunakan Japek II Selatan fungsional yang cukup strategis untuk memecah arus yang dari Jawa Barat menuju ke Cikampek. Kami lewatkan dengan Sadang sampai Setu. Ini cukup terkendali,” terang Agus.

“Termasuk juga kita akan pantau juga dari Trans Sumatera, Bakauheni, Merak sampai Cikupa, Jakarta,” tambah dia.