Masa libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah telah usai. Memasuki fase krusial arus balik, lonjakan mobilitas warga yang kembali ke Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya mulai terlihat padat merayap di berbagai moda transportasi, mulai dari jalan tol, jalur arteri, kereta api, hingga penerbangan, Rabu (25/3/2026).

Di sektor jalur darat, volume kendaraan yang mengarah ke wilayah Jabotabek terus menunjukkan grafik peningkatan tajam. Berdasarkan data PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), hingga Selasa (24/3/2026) malam, tercatat sebanyak 85.453 kendaraan telah melintasi Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Jakarta.

Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT, Ria Marlinda Paalo, mengungkapkan bahwa lonjakan arus didominasi oleh kendaraan dari arah Jawa Tengah. "Volume lalu lintas sudah naik. Sekitar pukul 20.00 sampai 21.00 WIB malam tadi saja sudah mencapai sekitar 70 ribu kendaraan," jelas Ria.

Untuk mengurai kepadatan di simpul utama Trans Jawa tersebut, pengelola tol dan kepolisian telah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, termasuk sistem satu arah (one way) nasional dan contraflow di titik-titik strategis, serta penambahan gardu transaksi.

Secara kumulatif, Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan A Purwantono mencatat sudah ada 1,7 juta kendaraan yang kembali ke Jabotabek pada periode 11-23 Maret 2026. Angka ini baru memuat separuh dari total proyeksi kendaraan arus balik. "Puncak arus balik diperkirakan terus meningkat pada 24, 28, dan 29 Maret 2026," tegas Rivan.

Arteri Pantura dan Penyeberangan Laut Padat Merayap

Tak hanya jalan bebas hambatan, jalur arteri nasional juga dipenuhi pemudik, khususnya pengguna kendaraan roda dua. Di Jalur Pantura Kota Cirebon, Dinas Perhubungan setempat mencatat sedikitnya 114.431 kendaraan melintas menuju arah Jakarta hingga Selasa (24/3) siang.

Sementara itu, mobilitas tinggi juga memadati sektor penyeberangan laut. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, ribuan penumpang pejalan kaki maupun kendaraan terus berdatangan untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, menyebut jumlah penumpang dari Sumatera ke Jawa pada H+2 Lebaran menembus 91.657 orang. "Jumlah ini naik signifikan sebesar 58,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ungkapnya. Peningkatan serupa juga terjadi di penyeberangan Ketapang–Gilimanuk (Jawa-Bali) dengan total 38.212 penumpang.

Guna mengantisipasi penumpukan, ASDP menerapkan sistem delay (penundaan), skrining tiket ketat, serta optimalisasi armada kapal dan dermaga.

Stasiun dan Bandara Catat Kedatangan Masif

Beralih ke transportasi umum massal, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat kedatangan 52.926 penumpang pada H+3 Lebaran. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, memastikan bahwa tren arus balik di Stasiun Pasar Senen dan Gambir sudah terbentuk kuat karena angka kedatangan jauh melampaui angka keberangkatan.

Dari jalur udara, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) mencatat rekor hampir dua juta penumpang terlayani secara kumulatif selama periode angkutan Lebaran. General Manager Bandara Soetta, Heru Karyadi, menyatakan pergerakan pesawat telah mencapai lebih dari 13 ribu penerbangan.