PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menegaskan kesiapan penuh dalam menghadapi arus balik Lebaran 2026 yang berlangsung pada periode 23 Maret hingga 1 April 2026.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan pada masa arus balik ini, volume kedatangan penumpang diprediksi lebih tinggi dibandingkan keberangkatan, dengan rata-rata mencapai lebih dari 45 ribu hingga 51 ribu penumpang per hari di wilayah Daop 1 Jakarta.

“Pada hari ini, 23 Maret 2026, tercatat sebanyak 51.015 penumpang tiba di wilayah Daop 1 Jakarta, lebih tinggi dibandingkan keberangkatan yang mencapai 43.992 penumpang. Tren ini akan terus berlangsung hingga mendekati akhir masa Angkutan Lebaran,” ujar Franoto, Senin (23/3/2026).

Kedatangan Tertinggi

Data menunjukkan kedatangan tertinggi penumpang diperkirakan terjadi pada periode 23 hingga 29 Maret 2026, dengan volume harian berkisar antara 48 ribu hingga 51 ribu penumpang. Angka ini secara bertahap akan menurun hingga 1 April 2026, namun tetap dalam volume yang signifikan.

Adapun kedatangan penumpang di periode arus balik ini berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta serta Jawa Barat seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya , Jember, Purwokerto, Bandung, Malang, Solo, Kutoarjo.

Pada 23 Maret 2026, kedatangan penumpang terpusat di sejumlah stasiun utama, di antaranya Stasiun Pasar Senen dengan total 16.945 penumpang, lalu disusul Stasiun Gambir 16.404 penumpang, kemudian Stasiun Bekasi 8.210 pelanggan dan Stasiun Jatinegara 5.480 penumpang.

Antisipasi KAI Daop 1

Untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi KA tersebut, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan total 88 perjalanan KA Jarak Jauh, terdiri dari 68 KA reguler, 13 KA tambahan dari Gambir, dan 7 KA tambahan dari Pasarsenen.

Dari sisi kapasitas, selama masa Angkutan Lebaran 11 Maret hingga 1 April 2026, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan total 1.083.623 tempat duduk KA Jarak Jauh. Hingga 23 Maret 2026, sebanyak 802.501 tiket telah terjual dengan tingkat okupansi rata-rata 74 persen. Sementara itu, untuk periode arus balik 23 Maret hingga 1 April 2026 masih tersedia 276.487 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.