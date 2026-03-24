PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat pergerakan kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026 mulai menunjukkan tren peningkatan.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa sejak H-10 hingga H+2 Idulfitri 1447 H, atau pada 11–23 Maret 2026, total kendaraan yang kembali ke Jabotabek mencapai 1.702.500 unit.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari empat gerbang tol utama, yakni GT Cikampek Utama dari arah Trans Jawa, GT Kalihurip Utama dari arah Bandung, GT Cikupa dari arah Merak, serta GT Ciawi dari arah Puncak.

Menurut Rivan, angka tersebut telah mencapai sekitar separuh dari total proyeksi arus balik Lebaran tahun ini.

“Jumlah tersebut setara 50,16 persen dari total proyeksi 3,39 juta kendaraan yang diperkirakan kembali ke Jabotabek selama periode 11–31 Maret 2026,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Jika dilihat berdasarkan asal pergerakan, arus balik ke Jabotabek masih didominasi kendaraan dari arah timur, yaitu Trans Jawa dan Bandung. Jumlahnya mencapai 696.748 kendaraan atau sekitar 40,9 persen dari total volume.

Sementara itu, kendaraan dari arah barat melalui Merak tercatat sebanyak 568.159 unit atau 33,4 persen. Adapun dari arah selatan melalui kawasan Puncak mencapai 437.593 kendaraan atau 25,7 persen.

Rincian Arus Balik

Untuk rincian pergerakan, arus kendaraan dari Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama tercatat sebanyak 309.156 kendaraan, atau turun 15,2 persen dibandingkan kondisi normal. Sedangkan dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama mencapai 387.592 kendaraan, turun 7,1 persen.

Sejumlah kendaraanantre untuk memasuki kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, Selasa (24/3/2026). (Foto: Antara Foto/Ardiansyah/nym).

Secara keseluruhan, arus dari arah timur mencapai 696.748 kendaraan, atau lebih rendah 10,9 persen dibandingkan lalu lintas normal.

Dari arah barat, kendaraan yang melintas melalui GT Cikupa tercatat 568.159 unit atau turun 4,9 persen. Sementara dari arah selatan melalui GT Ciawi mencapai 437.593 kendaraan, lebih rendah 5,6 persen dibandingkan kondisi normal.

Meski demikian, Rivan menuturkan bahwa tren arus balik mulai mengalami peningkatan sejak H+2 Lebaran.

“Arus lalu lintas kendaraan diperkirakan terus meningkat, terutama pada periode puncak arus balik tanggal 24, 28, dan 29 Maret 2026,” ujar Rivan.

Pada H+2 Idulfitri atau Senin (23/3/2026), jumlah kendaraan yang kembali ke Jabotabek melalui empat gerbang tol utama tercatat sebanyak 225.293 unit. Angka ini meningkat 73,7 persen dibandingkan lalu lintas normal yang mencapai 129.695 kendaraan.

Lonjakan paling signifikan terjadi di GT Cikampek Utama dengan volume mencapai 75.837 kendaraan atau naik 197,7 persen dari kondisi normal.

Seiring meningkatnya arus kendaraan, Jasa Marga melakukan sejumlah langkah antisipatif. Upaya tersebut meliputi optimalisasi operasional gardu tol, penyiagaan armada layanan jalan tol, serta pengaturan lalu lintas secara situasional berdasarkan diskresi kepolisian.

Selain itu, perusahaan juga menyiapkan jalur fungsional guna membantu mendistribusikan kendaraan serta memastikan kesiapan petugas selama 24 jam.

Bagi masyarakat yang memiliki fleksibilitas waktu, Jasa Marga juga menyarankan penyesuaian jadwal perjalanan untuk menghindari puncak arus balik, khususnya pada periode kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 25–27 Maret 2026.

Selain itu, pengguna jalan dapat memanfaatkan potongan tarif tol sebesar 30 persen yang berlaku pada 26–27 Maret 2026 di sembilan ruas tol Jasa Marga Group untuk perjalanan menerus.