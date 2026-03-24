PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat lonjakan arus kendaraan menuju Jakarta selama periode arus balik Idulfitri 2026. Pada rentang hari H hingga H+2 Lebaran, yakni 21–23 Maret 2026, sebanyak 133.091 kendaraan melintas melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama dari arah timur.

Jumlah tersebut meningkat 49,15 persen dibandingkan kondisi normal yang tercatat sebanyak 89.231 kendaraan.

Corporate Secretary & Legal Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, mengatakan peningkatan signifikan juga terlihat pada data harian. Pada 23 Maret 2026 saja, volume kendaraan dari wilayah timur Trans Jawa tercatat jauh di atas rata-rata.

“Sedangkan berdasarkan data lalu lintas harian pada 23 Maret 2026, tercatat sebanyak 75.837 kendaraan dari wilayah timur Trans Jawa atau meningkat 197,66 persen dari lalu lintas normal sebanyak 25.478 kendaraan,” kata Ria di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurut Ria, tingginya angka tersebut menandakan arus balik masih berlangsung dan berpotensi terus meningkat dalam beberapa hari ke depan.

Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, JTT bersama kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) secara nasional. Skema ini diberlakukan dari KM 414 GT Kalikangkung di ruas Tol Batang–Semarang hingga KM 70 GT Cikampek Utama di ruas Tol Jakarta–Cikampek.

Selain itu, sistem one way lokal juga diterapkan dari KM 459 ruas Tol Semarang–Solo hingga KM 414 GT Kalikangkung.

“Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan serta meminimalkan potensi kepadatan di sepanjang ruas Jalan Tol Trans Jawa,” jelas Ria.

Sejumlah kendaraan melintas di Gerbang Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Selasa (24/3/2026). (Foto: Antara Foto/Fauzan/nym).

Sebagai upaya tambahan dalam mengurai kepadatan, JTT juga memberikan insentif berupa potongan tarif tol. Diskon sebesar 30 persen diberikan untuk perjalanan menerus dari GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama yang berlaku pada 26 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga 27 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

Di samping itu, potongan tarif sebesar 23 persen untuk seluruh transaksi di ruas Tol Batang–Semarang masih diberlakukan selama periode 12 hingga 31 Maret 2026.

Sementara itu, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju wilayah timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama juga menunjukkan peningkatan. Tercatat sebanyak 164.271 kendaraan melintas, naik 93,27 persen dibandingkan volume normal 84.997 kendaraan.

Lonjakan serupa terjadi di sejumlah ruas tol lain yang dikelola JTT di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di Jawa Tengah, kendaraan yang keluar dari Semarang melalui GT Kalikangkung tercatat sebanyak 101.774 kendaraan atau meningkat 112,03 persen. Adapun kendaraan yang masuk ke Semarang mencapai 99.866 kendaraan, naik 116,23 persen dari kondisi normal.

Di GT Banyumanik, arus menuju Jakarta mencapai 117.451 kendaraan atau meningkat 91,96 persen, sedangkan arah Solo tercatat 138.312 kendaraan atau naik 94,84 persen.

Sementara di Jawa Timur, volume kendaraan menuju Jakarta melalui GT Warugunung mencapai 105.746 kendaraan, meningkat 85,13 persen. Adapun kendaraan menuju Surabaya tercatat 105.950 kendaraan atau naik 68,79 persen.

Di GT Kejapanan Utama, kendaraan menuju Surabaya tercatat sebanyak 115.654 unit atau meningkat 44,90 persen. Sementara itu, arah Malang mencapai 117.832 kendaraan atau naik 57,93 persen.

Sedangkan di GT Singosari, kendaraan menuju Surabaya tercatat 65.274 unit atau meningkat 51,65 persen, sementara arah Malang mencapai 61.873 kendaraan atau naik 43,84 persen.