PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat lonjakan kedatangan penumpang selama periode arus balik Lebaran 2026. Hingga Minggu (29/3/2026) pukul 09.00 WIB atau H+8, jumlah penumpang yang tiba mencapai 370.559 orang.

"Selama periode arus balik dari 23 hingga 29 Maret 2026, total kedatangan penumpang mencapai 370.559 orang," kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo di Jakarta, Minggu (29/3).

Franoto menjelaskan, berdasarkan data per 29 Maret pukul 09.00 WIB, jumlah kedatangan harian relatif stabil di angka tinggi, yakni di atas 50.000 penumpang per hari.

Puncak kedatangan tercatat pada 25 Maret dengan 53.406 penumpang. Sementara itu, angka kedatangan pada 28 Maret juga mendekati jumlah tersebut, yakni sebanyak 53.368 penumpang.

KAI memproyeksikan arus kedatangan masih akan tinggi dalam beberapa hari ke depan. Pada 30 Maret, jumlah penumpang diperkirakan tetap berada di atas 49.000 orang, sedangkan pada 31 Maret diproyeksikan lebih dari 44.000 penumpang.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI memastikan kesiapan layanan operasional maupun fasilitas di stasiun terus dijaga.

"KAI berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik selama masa arus balik, dengan memastikan perjalanan kereta api berjalan aman, lancar, serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan hingga tiba di stasiun tujuan," katanya.

Sebagai bagian dari peningkatan pelayanan, KAI juga menambah petugas di stasiun, memperkuat layanan informasi, serta mengatur arus penumpang agar tetap tertib dan kondusif.

Selain itu, KAI mengimbau para penumpang untuk memperhatikan barang bawaan selama perjalanan dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal, baik di dalam kereta maupun di area stasiun.