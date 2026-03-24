Arus balik penumpang kereta api pada momentum Lebaran 2026 terus menunjukkan peningkatan. Hingga H+3 Idulfitri 1447 Hijriah atau Selasa (24/3/2026), jumlah kedatangan penumpang di wilayah KAI Daop 1 Jakarta, khususnya di Stasiun Gambir dan Pasar Senen, tercatat masih tinggi.

Berdasarkan data operasional yang diterima Inilah.com, tercatat 52.926 penumpang tiba di menggunakan kereta api jarak jauh di berbagai stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta.

Volume kedatangan penumpang juga tercatat lebih tinggi dibandingkan keberangkatan yang mencapai 41.755 penumpang.

Adapun dari jumlah kedatangan hari ini, Stasiun Pasar Senen menjadi titik terpadat dengan 18.458 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 16.610 orang dan Stasiun Bekasi 7.708 pelanggan.

Selain itu, kedatangan penumpang di arus balik juga terbagi merata ke beberapa stasiun lainnya, termasuk Stasiun Cikampek (1.450 penumpang), Stasiun Cikarang (2.360 penumpang), Stasiun Jatinegara (5.533 penumpang) dan Stasiun Karawang (803 penumpang). Namun demikian, data ini masih bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Tren Peningkatan Volume Kedatangan

Sementara itu, tren peningkatan volume kedatangan penumpang sebenarnya sudah terlihat sejak periode 21-22 Maret 2026, bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dan H+1.

Pada periode tersebut, total penumpang yang tiba di Jakarta tercatat mencapai sekitar 62.254 orang. Stasiun Pasar Senen menjadi yang tersibuk dengan jumlah kedatangan mencapai 24.047 penumpang.

Adapun pada H+2 atau Senin (23/3/2026), tercatat sebanyak 51.015 penumpang tiba menggunakan kereta api jarak jauh di berbagai stasiun wilayah Daop 1 Jakarta.

Sebelumnya, Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan, tren kedatangan penumpang di periode arus balik ini berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta serta Jawa Barat seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Jember, Purwokerto, Bandung, Malang, Solo, Kutoarjo.

Sebagai informasi, untuk mmengantisipasi tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi KA, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan total 88 perjalanan KA Jarak Jauh, terdiri dari 68 KA reguler, 13 KA tambahan dari Gambir, dan 7 KA tambahan dari Pasarsenen.