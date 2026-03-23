Kepadatan arus balik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, mulai terasa di H+2 perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H, Senin (23/3/2026). Berdasarkan data operasional yang diterima Inilah.com, tercatat 51.015 penumpang tiba di menggunakan kereta api jarak jauh di berbagai stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta.

Dari jumlah tersebut, Stasiun Pasar Senen menjadi titik kedatangan pemudik tertinggi dengan 16.945 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 16.404 orang, dan Stasiun Bekasi 8.210 pelanggan. Namun demikian, data ini masih bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

"Pada hari ini, 23 Maret 2026, tercatat sebanyak 51.015 penumpang tiba di wilayah Daop 1 Jakarta, lebih tinggi dibandingkan keberangkatan yang mencapai 43.992 penumpang. Tren ini akan terus berlangsung hingga mendekati akhir masa Angkutan Lebaran," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo.

Tetap Jadi Stasiun Tersibuk

Volume kedatangan penumpang hari ini relatif tidak jauh berbeda dibandingkan dua hari sebelumnya atau periode 21-22 Maret 2026.

Pada masa perayaan Hari Raya tersebut, jumlah total penumpang yang tiga di Jakarta sekitar 62.254 orang. Stasiun Pasar Senen tetap jadi stasiun tersibuk dengan total kedatangan 24.047 penumpang.

Sebelumnya, Franoto mengatakan, tren kedatangan penumpang di periode arus balik ini berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta serta Jawa Barat seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya , Jember, Purwokerto, Bandung, Malang, Solo, Kutoarjo.

Untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi KA tersebut, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan total 88 perjalanan KA Jarak Jauh, terdiri dari 68 KA reguler, 13 KA tambahan dari Gambir, dan 7 KA tambahan dari Pasarsenen.

Dari sisi kapasitas, selama masa Angkutan Lebaran 11 Maret hingga 1 April 2026, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan total 1.083.623 tempat duduk KA Jarak Jauh.