Arus kendaraan yang melintasi ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Jawa Barat, menuju arah Jakarta mengalami lonjakan yang signifikan pada H+2 Lebaran atau Selasa (24/3/2026) pagi, dibandingkan periode yang sama di hari sebelumnya.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo, dalam keterangannya di Subang, Jawa Barat, Selasa menyampaikan berdasarkan data periode pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB pada H+2 Lebaran ini, arus lalu lintas one way menuju Jakarta terpantau ramai lancar.

Tercatat sekitar 36 ribu kendaraan telah melintasi ruas Tol Cipali menuju Jakarta, Selasa dini hari hingga pagi.

"Jumlah kendaraan yang melintas menuju arah Jakarta itu lebih tinggi 167 persen dibandingkan periode yang sama di hari sebelumnya," katanya.

Sedangkan secara akumulatif di kedua arah (arah ke Jakarta dan arah ke Cirebon), total volume lalu lintas di ruas Tol Cipali lebih tinggi 36 persen dibandingkan periode yang sama pada hari kemarin.

Pengguna Jalan Diminta Patuhi Aturan

Seiring dengan terjadinya lonjakan kendaraan Astra Tol Cipali mengimbau pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan, menjaga jarak aman antar kendaraan, dan mematuhi arahan petugas di lapangan selama masa pemberlakuan rekayasa lalu lintas.

Kemudian untuk menjaga keselamatan bersama, para pengguna jalan diimbau tidak berganti jalur saat one way berlangsung.

"Berpindah jalur saat one way sangat berbahaya. Kami juga mengimbau agar tidak berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat," katanya.

Pengguna jalan disarankan untuk beristirahat di rest area terdekat atau dapat memanfaatkan tempat peristirahatan di luar gerbang tol terdekat jika kapasitas parkir penuh, dengan jaminan tarif tol yang tetap sama (akumulasi per kilometer).