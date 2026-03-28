Arus balik Lebaran 2026 di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur terus menunjukkan peningkatan signifikan. Sejak dini hari, ribuan penumpang bus tercatat telah tiba di terminal terbesar di Jakarta tersebut, dengan mayoritas berasal dari wilayah Jawa Tengah.

Komandan Regu (Danru) Terminal Pulo Gebang, Daryanto, mengungkapkan berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 438 bus antar kota antar provinsi (AKAP) telah tiba sejak pukul 00.00 WIB hingga siang ini

“Jumlah penumpangnya sekitar 2.952 orang. Ini data sementara hasil koordinasi dengan petugas di terminal kedatangan,” kata Daryanto saat ditemui di lokasi, Sabtu (28/3/2026).

Ia menjelaskan, pemudik yang tiba didominasi dari sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Pekalongan, Wonosobo, Purwokerto hingga Solo. Bahkan, kedatangan pada malam hingga dini hari sebagian besar juga berasal dari wilayah tersebut.

“Yang datang malam hari itu mayoritas dari Jawa Tengah,” ujarnya menambahkan.

Meski arus balik sudah mulai terasa, Daryanto menyebut puncak kepadatan diperkirakan baru akan terjadi pada akhir pekan, yakni 29 Maret 2026. Hal ini seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran dan aktivitas perkantoran yang kembali normal pada 30 Maret.

“Sekarang ini masih berjalan. Puncaknya diperkirakan tanggal 29, karena tanggal 30 sudah mulai aktif kembali,” jelas Daryanto.

Sementara itu, frekuensi kedatangan bus saat ini masih terus berlangsung secara berkala. Jika pada malam hari kedatangan terjadi hampir setiap menit, kini bus tiba sekitar setiap 20 menit dengan jumlah penumpang yang terus bertambah.