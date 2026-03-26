Polda Banten menyiapkan skema rekayasa lalu lintas berupa contraflow untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada puncak arus balik Lebaran 2026 di kawasan Merak.

Langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari strategi pengamanan dan pengaturan lalu lintas, mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang kembali ke Pulau Jawa setelah libur Idul Fitri.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Banten, Maruli Ahiles Hutapea, mengatakan pihaknya telah memetakan periode rawan kepadatan, terutama di sekitar Pelabuhan Merak.

"Prediksi arus balik menuju Pulau Jawa dari Pelabuhan Merak diperkirakan terjadi pada 28 dan 29 Maret 2026," kata Maruli di Serang, Kamis (26/3/2026).

Menurut dia, personel kepolisian telah disiagakan di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, khususnya di kawasan Gerbang Tol Merak yang berpotensi mengalami antrean panjang.

Petugas di lapangan akan fokus mengatur arus kendaraan serta melakukan tindakan cepat apabila terjadi kepadatan.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan pengelola jalan tol untuk menerapkan contraflow apabila diperlukan, serta menyiapkan mobile rider guna mengurai penumpukan kendaraan yang memasuki maupun keluar dari gerbang tol," jelasnya.

Selain rekayasa lalu lintas, kepolisian juga mengerahkan unit mobile rider untuk mempercepat respons terhadap potensi kemacetan di titik-titik krusial.