Arus balik Lebaran 2026 pada lintasan penyeberangan Sumatera–Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, telah mencapai sekitar 60 persen hingga H+5.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan guna memastikan kelancaran layanan bagi para pemudik yang kembali ke Pulau Jawa.

“Kita ingin semuanya bisa terlayani dengan baik,” kata Dudy saat meninjau arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan data Posko Lebaran per Jumat pukul 14.00 WIB, jumlah penumpang yang telah menyeberang kembali ke Jawa tercatat sebanyak 543.440 orang atau sekitar 60 persen dari total arus mudik. Sementara itu, jumlah kendaraan yang telah kembali mencapai 144.039 unit.

Di sisi lain, masih terdapat sekitar 355.424 penumpang atau 40 persen yang belum melakukan perjalanan balik. Adapun kendaraan yang belum kembali tercatat sebanyak 95.881 unit.

Dalam kunjungannya, Dudy meninjau langsung kondisi antrean kendaraan di area pelabuhan bersama Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo. Ia juga berdialog dengan sejumlah pengguna jasa untuk mengetahui kondisi pelayanan di lapangan.

Selain itu, Menhub turut menyerahkan bantuan sosial kepada para pemudik serta berinteraksi dengan masyarakat di sekitar pelabuhan.

Dudy menekankan bahwa pengaturan arus kendaraan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi di kedua sisi penyeberangan, baik di Bakauheni maupun Merak.

“Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja, kita juga memikirkan di sebelah sana supaya semua terlayani dengan baik,” ujarnya.

Menurut dia, distribusi kendaraan yang seimbang menjadi faktor penting untuk mencegah penumpukan di pelabuhan tujuan. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap pengaturan arus guna menghindari kepadatan baru.

Masyarakat diimbau untuk mengatur waktu perjalanan agar tidak terjebak pada puncak arus balik.