Memasuki H+4 Lebaran, Rabu (25/3/2026) pagi, situasi arus balik di Ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) terpantau masih dalam kendali petugas.

Meski volume kendaraan menuju Jakarta terus merayap naik, lalu lintas tetap mengalir lancar berkat kombinasi rekayasa one way dan sistem buka-tutup rest area.

Berdasarkan data terkini hingga pukul 09.00 WIB, sebanyak 35 ribu kendaraan telah melewati eks Gerbang Tol Cikopo.

Menariknya, angka ini justru turun tipis sekitar 2 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya, memberikan sedikit ruang napas bagi para pemudik.

Rest Area Bukan Lagi Titik Macet

Salah satu tantangan terbesar arus balik adalah penumpukan di pintu masuk tempat istirahat. Untuk menyiasatinya, pengelola tol menerapkan sistem buka-tutup rest area secara situasional.

“Sistem ini sangat efektif mencegah antrean panjang yang biasanya mengular sampai ke badan jalan. Jika parkir penuh, akses masuk segera ditutup agar arus utama tidak terhambat,” ujar pihak pengelola tol.

Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, jangan berhenti di bahu jalan. Berhenti di bahu jalan sangat berbahaya dan menjadi pemicu utama kemacetan serta kecelakaan.

Jika rest area penuh, jangan ragu untuk keluar di gerbang tol terdekat untuk beristirahat atau mengisi BBM.

Berkat sistem transaksi tertutup, Anda tidak perlu khawatir soal tarif. Keluar tol untuk istirahat dan masuk kembali tidak akan menambah biaya perjalanan Anda.

Skema satu arah (one way) menuju Jakarta masih diberlakukan. Pastikan Anda tetap berada di jalur yang benar dan tidak berpindah lajur secara mendadak.

Tetap Prima di Jalan

Meski lalu lintas terkendali, pengemudi diingatkan untuk tidak lengah. Pastikan kondisi fisik dalam keadaan bugar dan kendaraan telah dicek sebelum berangkat. Menjaga jarak aman antar kendaraan adalah kunci menghindari tabrakan beruntun di tengah padatnya arus balik.