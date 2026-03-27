Jakarta belum sepi dari serbuan arus balik pemudik. Hingga H+5 Lebaran, Kamis (26/3/2026), Jasa Marga mencatat lebih dari 53 ribu kendaraan masih mengalir deras menuju Jakarta melalui jalan tol layang Mohammed Bin Zayed (MBZ).

Angka pastinya menyentuh 53.976 kendaraan. Jumlah ini melompat drastis hingga 147,26 persen jika dibandingkan dengan lalu lintas normal yang biasanya hanya di kisaran 21.830 kendaraan. Sebaliknya, arus yang meninggalkan Jakarta justru mulai layu, tercatat hanya 28.437 kendaraan atau turun sekitar 3,61 persen dibanding hari sebelumnya.

"Volume kendaraan pada kedua arah menunjukkan bahwa arus lalu lintas di Tol MBZ masih didominasi oleh kendaraan yang menuju Jakarta," tulis keterangan resmi Jasa Marga, Jumat (27/3/2026).

Kondisi "padat merayap" ini memaksa Korlantas Polri kembali memutar otak. One way tahap dua resmi diberlakukan mulai Km 263 Tol Pejagan hingga Km 70 Tol Cikampek Utama untuk menguras kendaraan dari arah Jawa Tengah.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut skema ini terbukti efektif mencairkan sumbatan. "Berkaitan dengan kondisi lalin yang di Cipali saat ini sudah lancar sekali karena kita buka one way sepenggal presisi tahap pertama dan tahap kedua," kata Irjen Agus usai meninjau tol fungsional Japek II Selatan, Jumat (27/3).

Meski hari ini diklaim terkendali, polisi tidak mau kecolongan. Evaluasi besar akan dilakukan besok untuk menentukan apakah one way perlu ditarik lebih jauh hingga Km 414 Kalikangkung atau tidak.

"Untuk arus balik hari ini cukup terkendali dan kemungkinan besok juga akan kita evaluasi lagi apakah arus balik one way-nya itu akan kita perpanjang atau mungkin akan kita tarik ke 414," ungkapnya.