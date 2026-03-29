Pengelola Terminal Kampung Rambutan memperkirakan jumlah pemudik yang tiba pada hari terakhir arus balik Lebaran 1447 Hijriah, Minggu (29/3/2026), mencapai sekitar 4.000 orang.

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, mengatakan jumlah tersebut diprediksi lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya.

"Hari ini jumlah penumpang diprediksi lebih banyak dibandingkan kemarin, Sabtu (28/3),” kata Revi di Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Meski demikian, puncak kedatangan penumpang di terminal tersebut sebelumnya terjadi pada Rabu (25/3) dengan total 7.144 orang. Para pemudik datang dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Palembang, dan Bengkulu.

“Kami masih mengerahkan personel dan memberikan pelayanan kepada pemudik,” kata dia.

Berdasarkan data hingga pukul 11.00 WIB, tercatat sebanyak 2.088 penumpang tiba dengan menggunakan 67 bus di Terminal Kampung Rambutan. Sementara itu, jumlah penumpang yang berangkat mencapai 641 orang dengan 51 armada bus antarkota antarprovinsi (AKAP).

Dari pantauan di lapangan, bus penumpang dari berbagai wilayah, baik di Pulau Jawa maupun Sumatera, terus berdatangan membawa pemudik ke terminal tersebut.

Sebelumnya, Revi menyampaikan bahwa arus balik di Terminal Kampung Rambutan memiliki dua puncak, yakni pada Rabu (25/3) dan Minggu (29/3), seiring berakhirnya masa libur Lebaran.