Euforia mudik Lebaran 2026 di Terminal Lebak Bulus ternoda ulah oknum nakal. Alih-alih mengantongi tiket resmi, sejumlah calon penumpang justru gigit jari setelah menjadi korban penipuan bermodus tiket daring (online).

Kepala Terminal Bus Lebak Bulus, Joni Budhi, terang-terangan mengakui praktik lancung ini terendus setelah para korban mengadu langsung di lapangan.

"Sempat ada penipuan online dimana berapa orang ke saya terus kita konfirmasi terus ada jalan keluarnya. Saya rasa yang lain-lain masih terkendali," ujar Joni saat ditemui di lokasi, Rabu (18/3/2026).

Pelaku menyasar calon pemudik yang memesan tiket secara daring, namun uang pembayaran justru dialihkan ke rekening pribadi, bukan ke kas Perusahaan Otobus (PO) yang dituju.

"Betul-betul tiket online yang notabenenya dia pesen harusnya ke PO ini dipotong ke pribadi. Kemarin saya selesaikan," sambungnya.

Dia bercerita, ada penumpang yang sudah memesan dua tiket seharga Rp400 ribu hingga Rp450 ribu. Sialnya, nama mereka tidak terdaftar di manifes PO bus. Usut punya usut, ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai kru bus yang menilep uang tersebut.

"Sebenarnya harga stabil Rp400 ribu sampai Rp450 ribu. Dia beli dua tiket cuma bukan ke perusahaan langsung," beber Joni.

Meski detail teknisnya masih abu-abu, Joni memastikan uang tersebut nyangkut di tangan oknum.

"Teknis saya kurang detail ya, yang jelas diambil pihak yang mengaku kru itu tapi enggak sampai ke perusahaan akhirnya beli ulang gitu kira-kira seperti itu," jelasnya lagi.

Pihak terminal akhirnya bantu mencarikan tiket pengganti, bahkan dengan embel-embel potongan harga demi memastikan warga tetap bisa pulang kampung. Joni pun mewanti-wanti pemudik agar lebih jeli dan jangan ragu melapor jika mencium aroma percaloan atau kendala transaksi.

"Diingatkan kepada pemudik untuk segera melapor kepada petugas apabila menemukan praktik percaloan atau kendala saat pembelian tiket," pesan Joni.

Adapun puncak arus mudik di terminal ini diprediksi jatuh pada 17-18 Maret. Sejak Selasa pagi hingga Rabu pukul 07.00 WIB, tercatat 369 pemudik telah diberangkatkan menggunakan 40 unit bus AKAP.