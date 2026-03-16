Ribuan mitra pengemudi Gojek bersama keluarga berangkat menuju kampung halaman melalui program mudik gratis GoMudik yang diinisiasi GoTo Gojek Tokopedia. Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung mitra merayakan Idulfitri bersama keluarga.

Keberangkatan mudik gratis dilakukan dalam dua gelombang dari Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur. Gelombang pertama diberangkatkan pada Jumat (13/3), diikuti gelombang kedua pada Senin (16/3) dengan sekitar 3.000 mitra driver dan anggota keluarga.

Para peserta terlihat memadati terminal sejak pagi hari. Mereka membawa berbagai barang bawaan, termasuk oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman yang telah lama tidak ditemui.

Salah satu mitra driver Gojek, Afri, mengaku terakhir pulang kampung pada 2022 karena keterbatasan biaya. Ia mengaku bersyukur mendapat kesempatan mengikuti program mudik gratis tahun ini.

“Saya terakhir mudik itu kalau tidak salah tahun 2022 karena tidak ada ongkos. Alhamdulillah sekarang ada program ini, jadi bisa pulang kampung lagi,” ujar Afri.

Dalam perjalanan mudik kali ini, Afri membawa istri dan tiga anaknya. Ia mengatakan keluarganya sangat senang dapat kembali bersilaturahmi dengan orang tua di kampung halaman setelah beberapa tahun tidak bertemu.

Afri bahkan menyebut orang tuanya belum sempat bertemu langsung dengan cucu-cucunya karena lamanya mereka tidak pulang kampung.

Program GoMudik ini dapat diikuti para mitra driver setelah mendaftar melalui pengumuman di aplikasi Gojek Driver. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari dukungan GoTo terhadap kesejahteraan mitra, setelah sebelumnya perusahaan juga menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) kepada ratusan ribu mitra driver.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan momen Idulfitri merupakan waktu yang sangat dinantikan para mitra driver untuk kembali berkumpul bersama keluarga.

“Kami memahami bahwa Idulfitri adalah momen penting bagi para mitra untuk pulang dan berkumpul dengan keluarga tercinta,” ujar Hans saat melepas keberangkatan peserta GoMudik gelombang pertama.

Program ini juga dinilai mendukung upaya pemerintah dalam mengelola arus mudik secara lebih tertib dan terorganisir. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyambut baik inisiatif tersebut karena membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama musim mudik Lebaran.